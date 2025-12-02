Publicidad

Sale a la luz la escandalosa cifra que exigían para la liberar al hijo de Giovanny Ayala

Se dio a conocer la cantidad de dinero que los secuestradores exigían a la familia de Giovanny Ayala para la liberación de su hijo.

Foto: imagen tomada de MinDefensa
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Este 2 de diciembre se presentó el rescate de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager, Nicolás Pantoja, tras su secuestro el pasado 18 de noviembre. Sin embargo, de igual forma se conoció la suma gigantesca que los captores le estaban exigiendo a la familia del artista.

Para una entrevista con Blu Radio, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez compartió más detalles sobre el rescate del hijo del artista. “Estoy llamando a Giovanny Ayala, su hijo fue liberado y el mánager. Una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes. Están en perfectas condiciones, ahorita vamos a compartir cómo los teníamos en unas condiciones prácticamente infrahumanas.”

Sumado a esto, el ministro explicó que las investigaciones mencionan que presuntamente integrantes del Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, habrían sido los responsables de esta captura. Así mismo, explicó que este grupo delincuencial estaba pidiendo $7.500 millones de pesos para la liberación de estos.

De igual forma, se conoció que la alta suma de dinero fue acompañada de una presión temporal intensa. Los criminales habían impuesto un plazo máximo de 72 horas para que las familias de las víctimas pudieran concretar el millonario pago de extorsión.

Poco antes del rescate, el cantante Giovanny Ayala había emitido mensajes públicos rogando piedad a los captores, enfatizando que su hijo y Nicolás Pantoja no hacían parte de ninguna guerra, sino que solo "llevan alegría a través de su pasión, de la música, a municipios".

¿Cómo fue la liberación del hijo de Giovanny Ayala?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló los detalles de la retención, destacando las condiciones que estaban las víctimas estaban "en unas carpas improvisadas, ahí metidos en el monte, a la intemperie, en condiciones infrahumanas".

Se conoció que la operación tuvo lugar en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, Cauca. Donde el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la acción como una "ejecución impecable de héroes de la patria", además confirmó que el operativo se dio en un punto de cautiverio.

Por lo cual, se logró la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro y se incautó una pistola calibre 9 mm, la cual se usará para fortalecer la investigación. Además Sánchez regaló más detalles sobre las condiciones en las que fueron encontrados Miguel y Nicolás.

Dicho operativo fue ejecutado por unidades del GAULA, con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Área de Aviación Policial y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La acción, que el ministro Sánchez calificó como una "ejecución impecable de héroes de la patria", garantizó el rescate sano y salvo de las víctimas.

