INS confirma circulación de virus H3N2 en Colombia; ¿volveremos al aislamiento?
La entidad confirmó que este tipo de infecciones fue identificado en muestras de pacientes con infecciones respiratorias en los últimos meses.
¿Se acerca cuarentena en Colombia? Confirman primer caso de H3N2 en América Latina
El virus, conocido como ‘supergripa’, ya fue confirmado en un país de la región, lo que encendió las alertas sanitarias en zonas cercanas.
Coronavirus se reactivó en China: cancelan bodas y cientos de vuelos por nuevos brotes
China se está enfrentando a nuevos brotes en una docena de regiones que reciben muchos turistas
Bogotá continuará sin pico y cédula ni cuarentena obligatoria
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que habrá ley seca, toque de queda y se reactivaran los colegios y universidades que están en alternancia.
Se levanta el pico y cédula y la cuarentena obligatoria los fines de semana en Bogotá
Según la alcaldesa, se quitan dichas restricciones por los comerciantes, por las protestas y porque hay personas que no acatan las normas. Sin embargo, si sube la ocupación de camas UCI no se descartan nuevas medidas.
Comerciantes cerraron la vía Primero de Mayo para protestar contra la cuarentena impuesta en Bogotá
Las personas alegan que de por sí las ventas ya son regulares, ahora con estos cierres serán nulas.
Hasta con el perro: familias enteras salieron de Bogotá antes que comenzara la cuarentena
Impresionante trancón se registró ayer en la capital del país, pues varios bogotanos salieron de la ciudad mientras pasa la cuarentena. Al parecer, ven la nueva restricción como vacaciones.
Así funcionará TransMilenio en las próximas dos cuarentenas de abril
Por otro lado, la ciclovía no estará habilitada durante el aislamiento obligatorio, a pesar de que se había informado que si funcionaría con normalidad.
Pico y cédula en Bogotá para hoy jueves 15 de abril
La medida se mantiene hasta el próximo lunes, 19 de abril.
Video: ató a su cachorro y lo paseó desde el segundo piso por no violar la cuarentena
Todo indica que debido a la cuarentena el hombre no pudo sacar a su mascota. Sin embargo, varios internautas cuestionaron la manera en la que ataron al animal.