La Kalle  / Cuarentena

Cuarentena

  • INS confirma circulación de virus H3N2 en Colombia; ¿volveremos al aislamiento?
    INS confirma circulación de virus H3N2 en Colombia; ¿volveremos al aislamiento?, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de la Alcaldía de Bogotá
    Nación

    INS confirma circulación de virus H3N2 en Colombia; ¿volveremos al aislamiento?

    La entidad confirmó que este tipo de infecciones fue identificado en muestras de pacientes con infecciones respiratorias en los últimos meses.

  • Confirman primer caso de H3N2 en México
    ¿Se acerca cuarentena en Colombia? Confirman primer caso de H3N2 en América Latina
    Foto: imagen tomada de la Alcaldía de Cali
    Internacional

    ¿Se acerca cuarentena en Colombia? Confirman primer caso de H3N2 en América Latina

    El virus, conocido como ‘supergripa’, ya fue confirmado en un país de la región, lo que encendió las alertas sanitarias en zonas cercanas.

  • 20556_Qué se sabe del coronavirus de China - Foto Getty Images ilustrativa
    ¿Qué se sabe del nuevo coronavirus de China?
    Qué se sabe del coronavirus de China - Foto Getty Images ilustrativa
    Noticias

    Coronavirus se reactivó en China: cancelan bodas y cientos de vuelos por nuevos brotes

    China se está enfrentando a nuevos brotes en una docena de regiones que reciben muchos turistas

  • Bogotá
    Bogotá continuará sin pico y cédula ni cuarentena obligatoria
    /Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA
    Noticias

    Bogotá continuará sin pico y cédula ni cuarentena obligatoria

    La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que habrá ley seca, toque de queda y se reactivaran los colegios y universidades que están en alternancia.

  • Bogotá
    Bogotá
    Foto: Alcaldía de Bogotá
    Noticias

    Se levanta el pico y cédula y la cuarentena obligatoria los fines de semana en Bogotá

    Según la alcaldesa, se quitan dichas restricciones por los comerciantes, por las protestas y porque hay personas que no acatan las normas. Sin embargo, si sube la ocupación de camas UCI no se descartan nuevas medidas.

  • Protestas en Avenida Primera de Mayo
    Comerciantes cerraron la Avenida Primero de Mayo
    /Foto: Twitter @RedMasNoticias
    Noticias

    Comerciantes cerraron la vía Primero de Mayo para protestar contra la cuarentena impuesta en Bogotá

    Las personas alegan que de por sí las ventas ya son regulares, ahora con estos cierres serán nulas.

  • Trancón
    Familias se fueron de paseo antes de que comenzara la cuarentena
    /Foto: Captura Noticias Caracol
    Noticias

    Hasta con el perro: familias enteras salieron de Bogotá antes que comenzara la cuarentena

    Impresionante trancón se registró ayer en la capital del país, pues varios bogotanos salieron de la ciudad mientras pasa la cuarentena. Al parecer, ven la nueva restricción como vacaciones.

  • TransMilenio
    Conozca cómo funcionará TransMilenio en cuarentena
    / Foto: AFP
    Noticias

    Así funcionará TransMilenio en las próximas dos cuarentenas de abril

    Por otro lado, la ciclovía no estará habilitada durante el aislamiento obligatorio, a pesar de que se había informado que si funcionaría con normalidad.

  • 25259_Se termina pico y cédula en Bogotá - Foto Instagram
    ¡No va más! Se acaba pico y cédula en Bogotá
    Se termina pico y cédula en Bogotá - Foto Instagram
    Noticias

    Pico y cédula en Bogotá para hoy jueves 15 de abril

    La medida se mantiene hasta el próximo lunes, 19 de abril.

  • Perrito
    Ató a su cachorro y lo paseó desde el segundo piso
    /Foto: Instagram chismeskilleros
    Virales

    Video: ató a su cachorro y lo paseó desde el segundo piso por no violar la cuarentena

    Todo indica que debido a la cuarentena el hombre no pudo sacar a su mascota. Sin embargo, varios internautas cuestionaron la manera en la que ataron al animal.

