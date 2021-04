Seis de cada diez personas emparejadas terminaron su relación en pandemia, según Profamilia

Profamilia reveló un estudio de expertos europeos que mostró cómo cambiaron las actividades sexuales y de pareja de los colombianos durante la pandemia del coronavirus .

Según la organización sin ánimo de lucro que vela por la salud sexual y reproductiva de los colombianos, por medio de una investigación se reveló que el 64% de las personas que estaban en pareja antes de que iniciara la pandemia en Colombia terminaron con su relación. Esto debido a los días más críticos del encierro.

El estudio que fue desarrollado por la Universidad de Gante (Bélgica ) y el London School of Hygiene and Tropical Medicine, con cerca de 2.500 personas en Colombia, no solo reveló cuantas personas rompieron, sino cuánto aumentó o disminuyó su vida sexual, entre otras cosas.

Según la entidad, el 64% de las personas que estaban juntas tres meses antes del inicio de la pandemia, terminaron su relación. De esas, 4 de cada 10 dicen que la causa fue el tema de salud y bioseguridad.

Por otra parte, el 18% de las personas aumentó la frecuencia de la actividad sexual con su pareja. Mientras que el 30% de las parejas disminuyó la frecuencia sexual.

Asimismo, el 35% de las personas aumentó la frecuencia de la masturbación, al igual que el 10% aumentó la frecuencia de las relaciones ocasionales.

Publicidad

El estudio también arrojó que el 27% de las parejas aumentó la frecuencia del sexting (envío de mensajes, fotos, videos, eróticos con su pareja), así como la frecuencia con la que ve pornografía.

Mientras que el 12% de las personas aumentó la frecuencia del cibersexo.

El estudio también mostró que el 14% de las mujeres que usa métodos anticonceptivos no tuvo cómo acceder a esos elementos por culpa de los encierros, mientras que el 10% de las mujeres decidió aplazar su embarazo.