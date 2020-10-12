La Kalle Salud sexual
Salud sexual
¿Qué es el beso de Singapur y por qué dicen fortalece las relaciones?
Una técnica milenaria que no depende de posturas externas ni movimientos de cadera. Expertos revelan cómo entrenar esta táctica que enriquece la experiencia compartida en la pareja.
Ejercicios para aumentar el apetito sexual y mejorar el sueño
Según un estudio, los ejercicios que aumentan el flujo sanguíneo ayudan considerablemente a hombres y mujeres que desean experimentar múltiples orgasmos y aumentar el apetito sexual, ¿cuáles son?
Descubren que tener muchas erecciones puede prevenir problemas de impotencia
Un equipo científico pudo verificar a través de estudios con ratones que una mayor frecuencia de erecciones en los hombres puede dar lugar a menor riesgo de sufrir de problemas de impotencia en el futuro.
Se acabó la pasión en Francia: los jóvenes ya no tienen intimidad por "fatiga"
La intimidad entre parejas en Francia experimenta un notable declive, especialmente entre los jóvenes, el 24% de ellos no han tenido relaciones en el último año, marcando un cambio profundo en las dinámicas íntimas del país.
Prótesis de pene contra la disfunción eréctil: ¿en qué consiste este procedimiento?
La disfunción eréctil es un problema que afecta a muchos hombres y este implante sería una buena opción para corregirla.
Los alimentos que todos los hombres y mujeres deberían consumir para aumentar el deseo sexual
Una vida sexual satisfactoria puede contribuir a una mayor autoestima, una mejor relación de pareja y una mayor sensación de felicidad. Te contamos qué alimentos consumir para aumentar el deseo sexual.
¿Tener relaciones durante el periodo es peligroso?: desenmascarando creencias sobre la menstruación
Promover la educación y la comprensión de este proceso natural empodera a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar durante estos días del mes.
Retiro de pastillas para mejorar el rendimiento sexual tiene 'cabizbajos' a usuarios
Estas pastillas, empleadas para mejorar desempeño sexual masculino, fueron retiradas por contener una sustancia riesgosa que podría provocar la muerte; los usuarios deberán cesar su uso y pedir reembolso.
Cuáles son los juguetes sexuales favoritos de las mujeres
El uso de juguetes sexuales puede tener varios beneficios para las personas y las parejas, entre ellos mejorar la autoestima y aliviar el estrés.
Cuáles son los síntomas del cáncer de ano y quiénes son más propensos a padecerlo
A pesar de ser menos frecuente en comparación con otros tipos de cáncer, es fundamental estar al tanto de los síntomas del cáncer de ano con el propósito de identificarlo en sus etapas iniciales.