La Kalle  / Salud sexual

Salud sexual

  La verdad tras el beso de Singapur y por qué fortalece la relación
    La verdad tras el beso de Singapur y por qué fortalece la relación
    Foto: Labs.google
    Sociedad

    ¿Qué es el beso de Singapur y por qué dicen fortalece las relaciones?

    Una técnica milenaria que no depende de posturas externas ni movimientos de cadera. Expertos revelan cómo entrenar esta táctica que enriquece la experiencia compartida en la pareja.

  Ejercicios para aumentar el apetito sexual
    Ejercicios para aumentar el apetito sexual
    /Foto: creada con Bing Images IA
    Pareja

    Ejercicios para aumentar el apetito sexual y mejorar el sueño

    Según un estudio, los ejercicios que aumentan el flujo sanguíneo ayudan considerablemente a hombres y mujeres que desean experimentar múltiples orgasmos y aumentar el apetito sexual, ¿cuáles son?

  Consulta medica, disfunción eréctil (imagen de referencia)
    Consulta medica, disfunción eréctil (imagen de referencia)
    /Foto: Getty Images
    Salud y Bienestar

    Descubren que tener muchas erecciones puede prevenir problemas de impotencia

    Un equipo científico pudo verificar a través de estudios con ratones que una mayor frecuencia de erecciones en los hombres puede dar lugar a menor riesgo de sufrir de problemas de impotencia en el futuro.

  Sexo - pareja
    Hombre murió al descompensarse tras tener sexo con su amante en un hotel
    /Foto: Pixabay
    Internacional

    Se acabó la pasión en Francia: los jóvenes ya no tienen intimidad por "fatiga"

    La intimidad entre parejas en Francia experimenta un notable declive, especialmente entre los jóvenes, el 24% de ellos no han tenido relaciones en el último año, marcando un cambio profundo en las dinámicas íntimas del país.

  En el mundo hay alrededor de 152 millones de varones con disfunción eréctil
    En el mundo hay alrededor de 152 millones de varones con disfunción eréctil
    /Foto: Getty Images
    Salud y Bienestar

    Prótesis de pene contra la disfunción eréctil: ¿en qué consiste este procedimiento?

    La disfunción eréctil es un problema que afecta a muchos hombres y este implante sería una buena opción para corregirla.

  ¿Alimentos que aumentan el deseo sexual?
    ¿Alimentos que aumentan el deseo sexual?
    /Foto: Getty Images
    Pareja

    Los alimentos que todos los hombres y mujeres deberían consumir para aumentar el deseo sexual

    Una vida sexual satisfactoria puede contribuir a una mayor autoestima, una mejor relación de pareja y una mayor sensación de felicidad. Te contamos qué alimentos consumir para aumentar el deseo sexual.

  20461_Sexualidad / Foto: Getty Images
    A mujeres que tienen sexo frecuente se les retrasaría la menopausia, según un estudio
    Sexualidad / Foto: Getty Images
    Salud y Bienestar

    ¿Tener relaciones durante el periodo es peligroso?: desenmascarando creencias sobre la menstruación

    Promover la educación y la comprensión de este proceso natural empodera a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar durante estos días del mes.

  20184_Viagra casero - Foto Getty Images ilustrativa
    Ganaron más de un millón de euros vendiendo viagra “casera” por Internet
    Viagra casero - Foto Getty Images ilustrativa
    Pareja

    Retiro de pastillas para mejorar el rendimiento sexual tiene 'cabizbajos' a usuarios

    Estas pastillas, empleadas para mejorar desempeño sexual masculino, fueron retiradas por contener una sustancia riesgosa que podría provocar la muerte; los usuarios deberán cesar su uso y pedir reembolso.

  Juguetes sexuales
    Juguetes sexuales
    dima_sidelnikov/Getty Images/iStockphoto
    Pareja

    Cuáles son los juguetes sexuales favoritos de las mujeres

    El uso de juguetes sexuales puede tener varios beneficios para las personas y las parejas, entre ellos mejorar la autoestima y aliviar el estrés.

  ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de ano?
    ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de ano?
    /Foto: Getty Images
    Salud y Bienestar

    Cuáles son los síntomas del cáncer de ano y quiénes son más propensos a padecerlo

    A pesar de ser menos frecuente en comparación con otros tipos de cáncer, es fundamental estar al tanto de los síntomas del cáncer de ano con el propósito de identificarlo en sus etapas iniciales.

