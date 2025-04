Comerciantes de San Victorino enfrentan el 'Efecto Temu'; ¿ventas se vinieron abajo?

Con la llegada de la aplicación china a Colombia, los clientes han cambiado la dinámica a la hora de comprar artículos a bajo costo , a pesar de que pueden tener la facilidad de comprar los mismos productos en sitios como San Victorino , donde también venden artículos a bajo costo.

Aunque los comerciantes no han considerado este tipo de aplicaciones como una competencia directa, sí han tenido que implementar nuevas estrategias para poder contrarrestar este efecto negativo y no dejar ir a los clientes.

Por esta razón se conoció la lista de los productos más pedidos por los colombianos en Temu , teniendo en cuenta que estos se pueden conseguir en el Gran San o en cualquier local de San Victorino a precios parecidos a los que ofrece la aplicación.

Un ejemplo es un set de cuatro brasieres sin aros que en la aplicación se puede conseguir por un precio de $31.182, un set de tres 'leggins' por $37.879 o conjuntos de pijamas por $33.882. Los comerciantes dicen que el fenómeno de pedir cosas en línea y que lleguen directamente a la casa es un factor determinante para que los clientes puedan comprar por medio de estas aplicaciones.

Cambios en San Victorino, Visto y Gran San para contrarrestar Temu

Los comerciantes de San Victorino han implementado nuevas estrategias para no dejarse opacar por este tipo de aplicaciones , un empresario de la zona contó que la situación los ha llevado a implementar cambios y que las jornadas de descuento y ofertas sean más prolongadas para atraer a los clientes.

Sin embargo esta no es la única estrategia que han tenido que implementar, y enviaron un mensaje a los clientes, ya que los comerciantes están convencidos de que la calidad de los productos que vende temu no se comparan a la de ellos y que esta aplicación china no cuenta con la identidad y sostenibilidad que ellos sí ofrecen.

“Sus productos no representan una competencia directa para la confección y moda que ofrecemos en los grandes centros comerciales de San Victorino", " somos fabricantes especializados en jeans levanta cola y jeans con faja incluida, y nuestra moda es tan competitiva que incluso se exporta" dijo Patricia Martínez, Gerente de centro comercial Visto.

Por otro lado, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco considera que aplicaciones como Temu o Shein sí son una competencia para el comercio minoritario , incluso aseguró que son una “competencia ilegal y desleal con el comercio organizado de Colombia ”.

Por lo que argumenta que los productos que se piden por esas aplicaciones entran al país sin pagar aranceles ni IVA , según el presidente de Fenalco esto provoca una competencia desigual.

