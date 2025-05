Sofía Vergara destapa la verdad del trabajo de Karol G en 'Griselda': "No la conocía"

Cuando Sofía Vergara decidió embarcarse en el proyecto más ambicioso de su carrera —Griselda, la miniserie de Netflix basada en la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco— no imaginaba que una de las mayores sorpresasvendría de una debutante en la actuación: Karol G.

La también productora ejecutiva del proyecto, conocida popularmente como “La Toti”, conversó con Infobae Colombia sobre los temores que enfrentó durante el rodaje, entre ellos, la inclusión de la cantante paisa, quienfue recomendada para un papel importante en la historia.

¿Qué dijo Sofía Vergara de Karol G?

"Me daba un poquito de miedo porque Karol no era actriz, entonces eso siempre da miedo, que le traigan a uno a alguien a un set por las razones que no deben de ser", confesó Vergara en diálogo con el medio.

Karol G actuando en serie Griselda / FOTO: Instagram Karol G

“Griselda era mi bebé”, explicó, aludiendo al nivel de entrega y compromiso personal que tuvo con la producción, que supuso su salida definitiva de la comedia, género en el que brilló con Modern Family, hacia un registro dramático mucho más oscuro.

Karol G, quien interpretó a Carla, una joven integrante del círculo criminal que rodea a Griselda Blanco, asumió el reto como una oportunidad trascendental fuera de los escenarios musicales. Aunque su elección generó dudas en un principio, su profesionalismo disipó rápidamente cualquier inquietud.

“Fue una sorpresa maravillosa. Superprofesional, superlinda y superespecial conmigo”, añadió Vergara. La actriz confesó que esa percepción inicial cambió radicalmente durante las grabaciones:

Publicidad

“Hizo un trabajo espectacular. Yo creo que más nunca le voy a tener miedo a que me digan: ‘Oh, vamos a poner a una cantante famosa de actriz’, porque, la verdad, se la comió”.

La producción de Griselda no solo supuso un reto interpretativo para Vergara, sino que también representó una apuesta personal como productora.

Publicidad

La serie retrata a la temida figura de Griselda Blanco, una mujer que logró consolidar un imperio de narcotráfico en Estados Unidos en los años ochenta, y que incluso llegó a ser una amenaza para Pablo Escobar.

Más allá de los logros profesionales, el proyecto le dejó a Sofía una nueva amistad. “Yo no la conocía, la conocí en el set... y ahora nos tenemos un cariño muy especial”, dijo sobre Karol G, revelando así cómo un vínculo que comenzó con reservas se transformó en respeto y afecto mutuo.

Mientras tanto, Griselda no tendrá una segunda temporada, según explicó Vergara, pues se trató de una miniserie cerrada. Sin embargo, la actriz ya tiene en la mira nuevos retos actorales y empresariales, como el lanzamiento de su marca Dios mío coffee, que recientemente llegó a Colombia.

Mira también: Con Karol G nada es casualidad