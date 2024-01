Sofía Vergara dijo en qué se parece a Griselda Blanco y la razón que la llevó a interpretarla

A pocos días del estreno de la tan esperada serie de Netflix, sobre la vida de la temida narcotraficante Griselda blanco, Sofía Vergara reveló algunos detalles sobre por qué tomó la decisión de interpretar el papel de esta temida mujer protagonista de esta historia.

La reconocida plataforma de entretenimiento, decidió producir esta serie gracias a que las historias de los narcos han llamado mucho la atención de los televidentes y se ha vuelto tendencia a nivel mundial contando este tipo de historias sobre narcos y drogas.

Por otro lado, cabe resaltar que esta serie es producida y protagonizada por la misma Sofía Vergara, y dirigida por el director colombiano Andrés Baíz, quien ya había dirigido 'Narcos', otra de las exitosas producciones de Netflix que fue tendencia durante su emisión.

La actriz colombiana reveló los detalles sobre el porqué tomó la decisión de interpretar el papel de esta mujer, y además confesó algunas similitudes entre ella y la verdadera Griselda blanco, durante una entrevista en el programa “El Hormiguero”, conducido por el presentador español Pablo Motos.

Sofía Vergara, interpretara a 'Griselda' /Foto: Instagram @netflixcolombia

Durante la entrevista, el presentador le dice a Sofía Vergara que existen algunas coincidencias entre ella y Griselda Blanco, y mencionaba el hecho de que ambas se fueron de Colombia a vivir a Miami, en busca de una vida un poco mejor.

La actriz le dice que hay bastante diferencias, a lo que el presentador le responde diciendo claro, hay bastantes diferencias, “tú no eres narcotraficante, no que yo sepa”. “Hay bastante diferencias, yo no he matado dos maridos todavía, tengo 50, pero no”, afirmó Sofía.

Otra similitud que encontró el presentador es el hecho de que Sofía también vivió la difícil época del narcotráfico, cuando ella vivía en Colombia, un momento bastante complicado para ella fue el hecho de que un integrante de su familia se vio involucrado en este problema.

“Yo viví todos los 70, los 80, los 90 en Colombia, mi hermano desafortunadamente fue parte de ese negocio, a mi hermano lo mataron en el 96 en Colombia, un añito antes yo ya estaba viviendo en Colombia y tuve que traer a toda mi familia a Miami”.

"Fue una época muy difícil en Colombia y por eso fue que me llamó tanto la atención Griselda, todos cocinamos al narcotraficante, el negocio del narcotráfico, cómo funciona, hemos visto películas, series de televisión, pero nunca lo habíamos visto a través de los ojos de una mujer".

Otras de las coincidencias entre Sofía y Griselda es la historia sobre cómo fue que eligió el nombre para su hijo, pues Griselda Blanco le puso al suyo Michael Corleone, por lo de la película 'El Padrino' y la actriz le puso al de ella Manolo por el personaje de Manny en la película Scarface.

