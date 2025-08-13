En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
MURIÓ DANIELLE SPENCER
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / VIDEO: Profesor de un gimnasio casi golpea a un alumno con una mancuerna

VIDEO: Profesor de un gimnasio casi golpea a un alumno con una mancuerna

Un reciente caso ocurrido en un gimnasio de Bogotá, captado en video y difundido en redes sociales, muestra cómo una discusión verbal estuvo a punto de convertirse en una agresión física.

Publicidad

Publicidad

Publicidad