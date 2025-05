Falleció James Foley, director de 'Cincuenta sombras de Grey', a causa de un cáncer

El mundo del cine está deluto tras conocerse la muerte de un director que, si bien no gozaba de gran fama dentro del circuito más reconocido de la industria cinematográfica y televisiva, sí dejó su huella con trabajos muy valorados por críticos y espectadores.

El pasado viernes 9 de mayo se informó del fallecimiento de James Foley, cineasta responsable de las dos secuelas de Cincuenta sombras de Grey, Más oscuras y Más liberadas, así como de 12 episodios de la exitosa serie política House of Cards.

Foley, quien falleció el jueves 8 de mayo a los 71 años debido a un tumor cerebral , murió mientras dormía, de forma tranquila, según comunicó su representante al medio estadounidense The Hollywood Reporter.

Además de las producciones ya mencionadas, el director trabajó en películas como Glengarry Glen Ross, basada en la obra de David Mamet, The Chamber, inspirada en la novela de John Grisham, y The Corruptor, protagonizada por Mark Wahlberg. También incursionó en la música, dirigiendo el videoclip de Madonna “Live to Tell”.

Originario de Brooklyn, Nueva York, Foley estudió cine en la Universidad Estatal de Búfalo y más tarde obtuvo una Maestría en Bellas Artes en la Universidad del Sur de California. Su debut como director se dio en 1984 con la película Reckless, protagonizada por Aidan Quinn y Daryl Hannah.

¿Qué es el cáncer cerebral?

Según la Clínica Mayo, se trata de una masa anormal de células que puede originarse en el cerebro o en zonas cercanas. Este tipo de cáncer se considera especialmente agresivo porque invade rápidamente los tejidos, generando daños graves e incluso letales.

De acuerdo con MedlinePlus, los tumores cerebrales pueden causar inflamación, presión sobre otras regiones del cerebro e incrementar la presión dentro del cráneo, afectando seriamente el sistema nervioso.

¿Qué provoca el cáncer cerebral?

Aunque aún se desconocen con certeza las causas del cáncer cerebral, los especialistas indican que aparece cuando ciertas células cerebrales presentan mutaciones genéticas. La edad avanzada es uno de los factores de riesgo más comunes. Si bien puede surgir en cualquier momento de la vida, su incidencia es mayor entre personas mayores, como ocurrió en el caso de Foley.

Otros factores de riesgo incluyen la exposición previa a radiación, que puede tener efectos muchos años después, y ciertos síndromes genéticos hereditarios como la neurofibromatosis, el síndrome de Von Hippel-Lindau, Li-Fraumeni o el síndrome de Turcot, que aumentan la predisposición a desarrollar tumores cerebrales.