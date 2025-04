¡OJO! Esta es la peligrosa mancha que parece una picadura de insecto y puede ser cáncer

Lo que a simple vista parece una inofensiva picadura de mosquito podría esconder una amenaza mucho más seria. Así lo alertó la dermatóloga Aleksandra Brown, quien a través de sus redes sociales ha llamado la atención sobre una mancha que , aunque suele ser pasada por alto, puede ser un signo de carcinoma de células escamosas (CCE), una forma común de cáncer de piel.

En un video publicado en Instagram, que ya ha superado las 300.000 reproducciones , la Dra. Brown explicó que este tipo de cáncer afecta a más de 25.000 personas al año solo en el Reino Unido.

A pesar de ser tratable en sus primeras etapas, la especialista advierte que, si se detecta tarde, puede propagarse a otras zonas del cuerpo , lo que complica seriamente su tratamiento.

“Muchas veces los pacientes creen que se trata de un quiste, una espina o incluso una picadura que se ha inflamado”, señaló la dermatóloga, con base en Virginia, Estados Unidos. Sin embargo, el CCE suele manifestarse como un bulto persistente, con aspecto escamoso o costroso, que no cicatriza.

¿Dónde suelen aparecer los carcinomas?

En muchos casos, aparece en zonas del cuerpo que han estado expuestas al sol de forma prolongada, como el cuero cabelludo, las orejas, los labios o el dorso de las manos.

La Clínica Mayo confirma esta información y detalla que este tipo de carcinoma se desarrolla en las células escamosas, que conforman la capa más externa de la piel. Su principal causa es la exposición acumulativa a la radiación ultravioleta, ya sea por el sol o por el uso de camas solares.

La Asociación Británica de Dermatólogos, por su parte, subraya que estas lesiones pueden parecer costras elevadas o ulceraciones que sangran con facilidad.

También pueden causar dolor o sensibilidad en la zona afectada. Aunque su aparición es más común en áreas expuestas al sol , también pueden desarrollarse en lugares menos visibles como la boca o los genitales.

La Dra. Brown enfatiza la importancia de estar atentos a cualquier mancha o bulto que no desaparezca en un plazo de dos semanas.

“Si tienes una lesión sensible en una zona expuesta al sol que no ha cicatrizado en ese tiempo, probablemente no sea una picadura ni una espina. Es crucial consultar con un dermatólogo para una evaluación y posible biopsia”, aconseja.

Además, la especialista remarca que este tipo de cáncer puede prevenirse. La clave está en una rutina constante de protección solar. “El uso diario de protector solar, incluso en días nublados y en todas las partes del cuerpo expuestas, es esencial para reducir el riesgo”, añadió.

Finalmente, aunque el carcinoma de células escamosas es un cáncer de piel no melanoma — con una tasa de crecimiento más lenta que el melanoma — no debe subestimarse. Representa alrededor del 20 % de todos los cánceres y el 90 % de los cánceres cutáneos, según organizaciones médicas.

