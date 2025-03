Letra de la canción de la Selección Colombia, 'El ritmo que nos une' de Ryan Castro

A pocos días de la final de la Copa América 2024 , la pasión futbolera en Colombia estuvo en su punto más alto. En medio de esta fiebre deportiva, una canción se convirtió en el himno no oficial del equipo nacional: 'El ritmo que nos une', interpretada por el reconocido cantante urbano Ryan Castro.

Esta pegajosa melodía no solo enciende el entusiasmo de los hinchas , sino que también resalta la identidad y la cultura colombiana.

Detrás de este hit está Bryan David Castro Sosa, más conocido como Ryan Castro , un artista urbano que ha ganado reconocimiento internacional gracias a éxitos como Jordan, Mujeriego, Quema y Monastery .

Su estilo característico lo ha convertido en uno de los referentes más destacados del género urbano en Colombia y ahora su música se ha entrelazado con el furor del fútbol.

Desde que la Selección Colombia aseguró su pase a la final de la Copa América, el país se ha sumido en una ola de celebración y esperanza.

En este contexto 'El ritmo que nos une' ha sido adoptada por los aficionados como la banda sonora del equipo, acompañando cada partido y encendiendo la pasión de los seguidores.

Más allá de ser un simple tema musical, El ritmo que nos une simboliza la conexión entre el equipo y sus hinchas. La canción cuenta con la participación de los propios jugadores de la Selección Colombia, entre ellos figuras como Luis Díaz y Juan Fernando Quintero, quienes no solo aparecen en el videoclip oficial, sino que también se sumaron al canto.

Letra completa de 'El ritmo nos une' de Ryan Castro

Qué chimba, SOG

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

Hoy es día de fútbol, fiesta y reggaeton

Llamen los vecinos, saque el televisor

El equipo está duro y quiere salir campeón

Guarden energía para que canten el gol (gol, gol, gol)

Olé, olé, olea

La bajo de pecho y la meto de volea

Olé, olé, olea

Después del partido también se perrea

El pana está trayendo la fría

En la calle, ya se escucha algarabía

Futbolero desde que era cría

Cierren la cuadra que hoy juega la selección mía

Y hoy la moja Lucho Díaz

Qué calidoso, qué monstro, qué jugador (qué jugador)

Saque las banderas, saque el tambor

Que llegó lo más chimba, la Tricolor

Con el calor de la costa pa' meterle el sabor

SOG, cámbiale el flow, ponelo en rancha

En tribuna, una avalancha, y La Sele en la cancha

El que se cae, se para y gana la revancha

Qué nitidez, míralo como engancha

Qué rico tú lo baila', qué rico tú lo mueve', mi amor

Dónde tú vaya', yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador

Me tiene' en concentración

Qué rico tú lo baila', qué rico tú lo mueve', mi amor

Donde tú vaya', yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador

Me tiene' en concentración

(Dejando para el jugador Daniel Muñoz)

(Toca para Mateus Uribe, deja para James Rodríguez)

(Lucho Díaz por el sector izquierdo)

(Cambio de frente para Arias)

(Arias toca la pelota para Santos Borré)

(De espaldas al pórtico)

(Toca la pelota en el pecho, la baja)

(Pierna derecha, levanta la pelota)

(Viene, Lucho)

(Pégale, Lucho)

(¡Qué golazo, gol de Colombia!)

(Go-o-o-o-o-o-o-l de Colombia) (ole)

Qué rico tú lo baila', qué rico tú lo mueve', mi amor

Dónde tú vaya', yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador (saga-sau)

Me tiene' en concentración

Qué rico tú lo baila', qué rico tú lo mueve', mi amor

Dónde tú vayas, yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador (qué chimba, SOG)

Me tiene en concentración

To' el mundo arriba de la silla

Esto parece el carnaval de Barranquilla

La cosa es sencilla

Si Juanes tenía la camisa negra, pues yo la tengo amarilla

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me moleste, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

(Se levantan los corazones y nos abrazamos en uno solo)

(Todos los colombianos)

(Colombia, Colombia)

(Mi patria amada, Colombia)

