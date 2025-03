Así es la letra de Sobelove, la nueva canción de Beéle, ¿para Isabella Ladera?

Beéle enciende la escena musical con 'Sobelove', una fusión de AfroPop y romance que no deja indiferente a nadie. El tema, lanzado bajo el sello 5020 Records, se posiciona ya como uno de los éxitos más esperados en todas las plataformas digitales.

El video oficial, repleto de imágenes cargadas de energía y sensibilidad, muestra fragmentos en los que Isabella Ladera aparece en medio de la historia, sumándose al universo visual que refuerza la temática del tema.

Desde el primer acorde, la canción capta la atención del oyente con una base rítmica que conjuga elementos tradicionales del AfroPop con arreglos modernos, dando lugar a una melodía contagiosa.

Beéle, con su estilo inconfundible, demuestra que es posible reinventarse y experimentar con nuevas sonidos, sin dejar de lado la esencia de un amor que se muestra en cada nota.

Letra completa de 'Sobelove':

En medio de lo oscuro

No ha sido fácil y hoy quiero ahogarme en los beso' tuyo'

Baby, yo aquí te lo juro

Somos brillantes como diamantes, lo nuestro es puro

Ya dejemo' el orgullo

Porque si te toco-co-co-co

Y tú no dices na'-na'-na'

Poco a poco-co-co-co

Te voy a enamorar

Porque si te toco-co-co-co

Y tú no dices na'-na'-na'

Poco a poco-co-co-co

Te voy a enamorar

Tú eres mala, mala, mala

Mala tú eres de verdad

Te tengo amañá' y no lo quieres aceptar

Lo que tú quieras jugar conmigo, yo quiero jugar

Y que no, y que tal

No digas que no, no

Aprieta, mami, di que sí, sí

Esta noche un beso te doy

Hoy no te olvidarás de mí

Ay, te digo en verdad quién soy

Lo loco que estoy por ti

To' el tiempo que te traté, te estoy-

Y ahora que bailamo', ven, ven

Porque si te toco-co-co-co

Y tú no dices na'-na'-na'

Poco a poco-co-co-co

Te voy a enamorar

Porque si te toco-co-co-co

Y tú no dices na'-na'-na'

Poco a poco-co-co-co

Te voy a enamorar

Yeah, te voy a enamorar

Púyalo, Super Da

[?]

Porque si te toco-co-co-co

Y tú no dices na'-na'-na'

Poco a poco-co-co-co

Te voy a enamorar

Porque si te toco-co-co-co

Y tú no dices na'-na'-na'

Poco a poco-co-co-co

Te voy a enamorar