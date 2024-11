Letra completa de +57 y sus frases más polémicas, ¿debe ser censurada?

El pasado 7 de octubre de 2024, el mundo de la música urbana recibió un nuevo éxito con la canción +57, la cual reúne a algunos de los mayores exponentes de este género en Colombia.

En esta colaboración, Karol G, Feid, Blessd, Ryan Castro, DFMZ, Maluma y J Balvin unen sus talentos para presentar un tema que promete romper las plataformas de streaming.

Con un nombre que hace referencia al código de área de Colombia, +57, la canción se ha convertido en centro de atención. Amada y odiada.

Una colaboración llena de polémica y éxito viral

Así suena +57 de Karol G, Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro y Blessd Foto: @karolg

Desde que Karol G comenzó a adelantar detalles de esta colaboración, los seguidores estuvieron atentos a lo que sería la primera gran colaboración de estos artistas en 2024.

La expectativa creció y, desde su lanzamiento, el tema ha logrado una impresionante popularidad en redes sociales y plataformas de música, generando millones de reproducciones en cuestión de horas. Sin embargo, el éxito de +57 no ha estado exento de controversias.

Críticas a +57

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) manifestó su preocupación respecto a ciertos fragmentos de la canción. Según la directora del ICBF, Astrid Cáceres, algunas frases en +57 podrían estar promoviendo la sexualización temprana y enviando mensajes equivocados a los jóvenes, especialmente en relación con el consumo de sustancias y la conducta irresponsable.

La letra menciona: "Una mamacita desde los fourteen (14 años), entra a la disco y se le siente el ki".

Cáceres puntualizó que frases como “parecen inocentes, pero no son así” plantean una visión problemática, al sugerir una dualidad en la que las jóvenes serían percibidas de manera objetual y peligrosa.

Letra completa de +57

Para quienes desean conocer la letra de esta popular canción, a continuación, se presenta de forma completa:

Le dijo al novio que se iba a dormir ya,

pero su amiga le dañó la mente.

Las 2:30 se empezó a maquillar,

dijo que llegaba en 20', apagó el cel pa' no dejarse pillar.

La baby es mala, pero inteligente,

y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera.

La nota está subiendo, y ella perreando esa borrachera,

pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende.

Y si le preguntan si tiene novio, depende.

Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, Hpnotiq.

Un parche rela, te ofrezco something.

Pa' tomar, estás voladita, no te van a pillar.

Una mamacita desde los fourteen,

entra a la disco y se le siente el ki.

Mami, estos shots yo me los doy por ti,

eso allá atrás está gigante, delicadito', cógelo, qué aguante.

Mamacita desde los fourteen,

entra a la disco y se le siente el ki.

Mami, estos shots yo me los doy por ti,

es mucho lo que abajo carga, en el maki no cabe la nalga.

Ella tiene to' los códigos,

escucha 2Pac y ese culito es notorio.

Le echo en el abdomen la cremita de Oreo,

pa' gastarle en el tubo.

No la cartelean ni en el Q'hubo,

culo grande, culo grandote.

Shortes Machine pa' que todo eso se note.

Le tiro la labia pa' que se me empelote,

me voy sin casco con ese tote.

En la BlackBerry guardo tu PIN,

si tiene una liendra, soy el remix.

Esa boquita, pa' darle unos kiss,

yo la llamé pa' que pun, pa' que tin.

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera,

la nota está subiendo y ella perreando en la borrachera.

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende,

y si le preguntan si tiene novio, depende.

El culo es de ella y por ende se prende,

ella sabe con quién se atiende.

Parece inocente, esos ojitos mienten,

y al gatito lo tiene "depende".

Chupando bombón, mamacita esa grilla,

en la disco nunca está en la silla.

Pa' la buena suerte, tanguita amarilla,

acicalaíta' por si alguien la pilla.

La gorra puesta, visajosa pa' salirle a usted bien chimba,

esa sonrisa en su boquita me confirma

que ese culito suyo es mío con sello y firma.

Si se demora el novio, aplíquele la misma,

porque yo la rompo y ese parcero al lado mío es mero tonto.

Si está muy loco el fierro, yo se lo monto,

porque en Medallo soy como Drake en Toronto.

Da-dame ubi, dame time y yo le llego,

me mira y se la entrego toda, ella no quiere boda.

Dice que coma callado y que coma ciego,

el sexo tiene código, que plata mata bonito.

Tiene lo suyo, ella no quiere jugar,

conmigo se quiere quedar.

Me habla la real, está jugando a federball,

son las 11 p. m., saca ese culo a pasear.

Rompe, rompe, rompe y dale a todo, ma, que nadie te pare,

pide una de Ovy On The Drums, los novios no valen.

En la disco, marihuana, trago y jale,

tu novio, el chistoso, que le pare y le baje.

Quiere sentirse mujer,

quiere volver a sentir que está bella.

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera,

la nota está subiendo y ella perreando esa borrachera.

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende,

y si le preguntan si tiene novio, depende.

Karol G - La Bichota

Feid - FERXXO

Maluma, Don Juan

Blessd

Ryan Castro

DF

J Balvin

Ovy On The Drums

Colombia Gang, Gang

Latino Gang, Gang

Leggo, yeah.