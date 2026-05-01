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Así fue el inicio de la gira de despedida de Galy Galiano en Bogotá

El reconocido cantante arrancó su gira de despedida en la ciudad de Bogotá y compartió un emotivo momento con su familia.

Así fue el inicio de la gira de despedida de Galy Galiano en Bogotá
Así fue el inicio de la gira de despedida de Galy Galiano en Bogotá
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de may, 2026

El Movistar Arena de Bogotá vivió este 30 de abril un momento emotivo con el maestro Galy Galiano, quien dio inicio oficial a su esperada gira de despedida titulada “La Última y Nos Vamos Tour”. En una noche marcada por la conexión profunda con su audiencia, el artista colombiano demostró por qué es una de las figuras más sólidas de la música en Español.

Tanto es así que desde el primer momento, el público de Bogotá respondió con un entusiasmo desbordante, acompañando cada interpretación de una carrera que ha navegado con éxito por diversos géneros, que le permitieron tener un reconocimiento a nivel internacional.

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Acompañado de su banda, el repertorio tuvo canciones como “Vestido Rojo”, “La Cita” y la infaltable “Me Bebí Tu Recuerdo” generaron una experiencia musical diversa que mantuvo la energía en lo más alto durante toda la velada. De igual forma, Galy aprovechó la oportunidad para presentar su más reciente lanzamiento, “Así Es Nuestro Amor”.

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Posteriormente, se vió la participación de destacados invitados especiales que rindieron tributo al legado de Galiano. Entre ellos figuraron Andrés Cortés, cantautor de música regional, y Alan Ramírez. Además uno de los puntos más altos del show ocurrió cuando Luis Alfonso subió al escenario.

El artista no solo obsequió al maestro un sombrero contramarcado con sus iniciales, sino que interpretó junto a él “Me Bebí Tu Recuerdo” y puso a vibrar al recinto con su éxito “La Chismofilia”.

¿Cuál fue el momento más emotivo del concierto de Galy Galiano?

En un gesto de cercanía, Galy Galiano dedicó palabras de agradecimiento a los asistentes, afirmando que cada persona presente formaba parte de su familia. Este sentimiento se materializó cuando compartió el escenario con sus hijos Vanessa, Melissa y Mauricio, creando un momento íntimo y significativo dentro del tour.

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Sin duda, el instante que más conmovió a los asistentes fue cuando su esposa, Carmenza, subió al escenario junto a los nietos del artista para abrazarlo. El Movistar Arena estalló en una ovación unánime ante esta estampa familiar que selló el vínculo afectivo entre el ídolo y su público.

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Para finalizar la noche, Galy Galiano interpretó “La Última y Nos Vamos”, el tema que da nombre a la gira. Mientras la música sonaba, las pantallas del recinto mostraron una puesta en escena cargada de simbolismo. La gira continuará en ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga e Ibagué.

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