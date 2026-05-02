Jhon Viáfara reveló el viacrucis que vivió en cárceles de EE.UU.: “Pasaron cosas feas”

Jhon Viáfara, reconocido exjugador de fútbol, recordado por coronarse campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas en 2004, decidió romper el silencio tras recuperar su libertad, esto después de que regresó al país luego de cumplir una condena por delitos y reveló lo que vivió en prisiones de norteamérica.

En recientes declaraciones con el pódcast Chao con el gol, Viáfara no dudó en calificar su experiencia como un auténtico "calvario". Al punto que mencionó que el entorno carcelario era tan hostil que sentía que calificó esto como que: "el diablo se paseaba día y noche, lo veía en todas las figuras".

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Además mencionó que uno de los puntos más críticos de su reclusión fue su paso por una prisión en Wisconsin, donde se enfrentó a un marcado racismo en un entorno mayoritariamente blanco. Allí, el ex mediocampista del Once Caldas tuvo que adaptarse a trabajos físicos extremos, paleando nieve en invierno y limpiando maleza bajo el sofocante calor del verano.



Pese a eso, Jhon mencionó que fue gracias a su familia que logró soportar esta situación: "Yo no me sentí solo en prisión gracias a eso y a las oraciones; fue mucha gente la que oraba", comentó el exjugador. Sorpresivamente, recibió gestos de apoyo de desconocidos, como un regalo de 200 dólares en su cuenta carcelaria enviado por un hombre del Cauca.



¿Qué más mencionó Jhon Viáfara sobre su experiencia en la cárcel?

Sin embargo, reveló que en algún punto fue trasladado a una prisión federal de alta seguridad, y al llegar, fue recibido por un recluso que le comentó en inglés: "Llevo una semana esperándote, yo soy cristiano, hace una semana Dios me mostró que venías para esta prisión; le tengo guardada hasta la ropa". Ese encuentro, según el exjugador, le brindó una tranquilidad inesperada.

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Por otro lado, comentó que para mantener su mente ocupada, se dedicó de lleno al estudio, realizando cursos sobre alcoholismo, drogas, ira e incluso dibujo. “Estudié mucho, tengo que operarme los ojos de tanto que leí. El último curso que hice era en inglés todo. Estuvo ocho meses, de entrenador personal”, explicó sobre lo mucho que estuvo dedicado a la lectura.

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Aunque lleva dos meses libre, Jhon Viáfara confiesa que el proceso de reintegración social es lento y complejo. "Todavía me cuesta estar con tanta gente", admitió, explicando que tras años de encierro uno sale con un "chip" diferente.

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De igual forma, afirmó que esta experiencia también le dejó una lección profunda sobre la amistad: "cuando tú caes preso la vida te quita gente que tú crees que son tus amigos y te acerca a otros".