Feid anuncia su Ferxxo Tour 2026: fechas, Bogotá y cómo comprar boletas

El cantante colombiano Feid confirmó su nueva gira internacional bajo el nombre FEID vs FERXXO: Falxo Tour, una propuesta que marca una nueva etapa en su carrera musical. El anuncio generó reacciones en redes sociales y medios, ya que incluye varias ciudades de América Latina, entre ellas Bogotá.

La capital colombiana figura como uno de los destinos dentro del recorrido, despertando interés entre seguidores, teniendo en cuenta la respuesta que el artista logra en presentaciones anteriores en la ciudad.

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El concepto del Falxo Tour nace de una idea que el propio artista impulsó en plataformas digitales, en el que jugó con la idea de un “tour falso”. Con el tiempo, esta propuesta evolucionó hasta convertirse en el nombre oficial de la gira, manteniendo el estilo característico del cantante.



Ciudades confirmadas del Falxo Tour de Feid y recorrido de la gira 2026

El tour contempla presentaciones en diferentes países, con fechas que se revelan de manera progresiva para este 2026.



07 de abril: Orlando, FL

Orlando, FL 09 de abri: Miami

Miami 13 de abril: Charlotte, NC

Charlotte, NC 14 de abril: Atlanta, GA

Atlanta, GA 18 de abril: Silver Spring, MD

Silver Spring, MD 19 de abril: Philadelphia, PA

Philadelphia, PA 20 de abril: Boston, MA

Boston, MA 22 de abril: Brooklyn, NY

Brooklyn, NY 29 de abril: Detroit, MI

Detroit, MI 30 de abril: Chicago, IL

Chicago, IL 06 de mayo: Salt Lake City, UT

Salt Lake City, UT 09 de mayo: San Francisco, CA

San Francisco, CA 12 de mayo: Houston, TX

Houston, TX 13 de mayo: Dallas, TX

Bogotá ya aparece dentro del listado general, aunque detalles como el escenario y el día exacto del concierto se publican en canales oficiales en los próximos días.

Cada show mantiene una línea de producción de gran formato, con elementos visuales, repertorio actualizado y una estructura pensada para conectar con el público. El artista incluye canciones recientes junto con temas que consolidan su trayectoria en la música urbana.

El Falxo Tour también se relaciona con su proyecto musical actual, en el que el concepto “Feid vs Ferxxo” cobra relevancia como parte de su narrativa artística.

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Venta de boletas para el FALXO TOUR

La venta de entradas sigue un esquema habitual para conciertos de alta demanda. En primer lugar, se habilita una preventa dirigida a clientes de entidades aliadas o usuarios registrados en plataformas específicas. Luego se abre la venta general.

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Si planeas asistir, debes ingresar a la página autorizada para la compra de boletas, crear una cuenta y estar atento al inicio de la venta. La recomendación principal consiste en conectarte con anticipación, ya que la disponibilidad suele cambiar en pocos minutos.

Uno de los puntos más importantes es que, hasta el momento, no se han publicado los precios oficiales de las boletas para Bogotá. Tampoco existe una fecha confirmada para el concierto en la ciudad.

Esto significa que cualquier valor que circule corresponde a referencias de eventos anteriores y no al Falxo Tour actual. Por esta razón, la recomendación consiste en seguir únicamente canales oficiales del artista y de las plataformas de venta para conocer información verificada.

También conviene revisar condiciones como medios de pago, número máximo de entradas por usuario y reglas frente a reventa, con el fin de evitar inconvenientes durante el proceso.

Por otro lado, el anuncio del concierto en Bogotá genera expectativa entre seguidores del artista, quienes destacan la inclusión de la ciudad dentro del recorrido. La capital mantiene un público activo dentro del género urbano, lo que influye en la alta demanda de eventos musicales.