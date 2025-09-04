Popular cantante de Bogotá sufre accidente cardiovascular; perdió movilidad

El mundo de la música urbana en Colombia se encuentra en vilo tras la noticia de que Mauricio Mancilla, el aclamado artista conocido como Big Mancilla, está hospitalizado enfrentando un complejo proceso de recuperación.

El intérprete, una figura clave del hip hop y dancehall en Bogotá, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico el pasado 25 de agosto de 2025.

El golpe fue tan inesperado como devastador. La emergencia neurológica ocurrió apenas unos días después de que el cantante celebrara su cumpleaños, dejándolo con la pérdida total de movilidad en su brazo y pierna izquierda.

La noticia causó conmoción, especialmente porque Mancilla siempre fue percibido como un hombre saludable y un apasionado del deporte. "Este evento inesperado nos ha golpeado emocionalmente a todos como familia, pero especialmente a él", expresó su hermana, Andrea Mancilla.

Ante esta adversidad, la familia hizo un llamado a la solidaridad. Debido a que la principal fuente de ingresos del artista proviene de sus presentaciones en vivo, las cuales han sido suspendidas por razones obvias, su capacidad para generar sustento se vio completamente interrumpida.

Para permitirle a "Mauro" enfocarse plenamente en su rehabilitación sin la carga de la preocupación económica, su familia ha organizado una campaña de recolección de fondos.

La iniciativa, liderada por su hermana Andrea, busca reunir aportes voluntarios a través de varios canales oficiales. Se ha habilitado una campaña en la plataforma Vaki y una cuenta de Nequi a nombre de su madre, Flor Bernal.

La familia, compuesta también por Ivonne Mancilla y Ana María Bernal, agradeció profundamente las muestras de cariño y aclaró que, aunque se realicen eventos en homenaje al cantante, él no participa en su organización debido a su delicado estado de salud.

La respuesta de sus fanáticos y colegas no se ha hecho esperar, con mensajes de aliento como "ánimo, guerrero" y "estamos contigo, maestro" que reflejan el profundo cariño que le profesan. Este apoyo es un testimonio de la huella que Big Mancilla ha dejado en la escena musical.

Considerado uno de los pioneros del género en la capital, su carrera despegó en 2001 con el grupo Pie de Lucha. En 2005, ya como solista, ganó el premio a Mejor Tema Inédito en el Festival Hip Hop al Parque con su canción "Mentes en el aire", compartiendo escenario con leyendas como Chocquibtown.

Su carrera se consolidó con éxitos que pusieron a bailar a todo el país, como "Prende la cadera (Boom Boom)" y "El Tiki".

Ahora, el artista que tantas veces hizo vibrar los escenarios necesita el apoyo de la comunidad que lo vio crecer. "Apelamos al amor y admiración de todos los que conocen a mi hermano y que pueden aportar un granito de arena para tener a Big Mancilla de vuelta", concluyó su hermana, con la esperanza de que la música del talentoso bogotano vuelva a sonar en vivo.

