Las últimas palabras del activista Charlie Kirk antes de fallecer, ¿presagió su final?

El atentado contra Charlie Kirk, de 31 años, este miércoles 10 de septiembre, mientras se encontraba en una conferencia en la Universidad Valley de Utah. Generó muchas reacciones en redes sociales, sobre las causas que llevaron a este homicidio con el cercano al gobierno de Donald Trump.

Según información del medio LA Times, Charlie Kirk recibió un disparo letal cerca a su cuello. Dicho proyectil terminó con la vida del activista político, tras ser trasladado al Hospital Timpanogos Regional. Situación por la cual, el gobernador de Utah, Spencer Cox calificó el hecho como un asunto netamente político.

Las imágenes donde se logran ver el momento del impacto mostró la conmoción y pánico por parte de los asistentes, quienes terminaron corriendo del miedo luego del disparó, como se observa en el video compartido en redes sociales. Esta situación generó alarma entre la comunidad política y estudiantil.

Tras esta situación, se viralizó las últimas palabras en redes sociales de Kirk, quien mediante un mensaje escalofriante en X, rechazó el crimen de la joven ucraniana Iryna Zarutska, quien perdió la vida en un tren de Charlotte y dejó su opinión sobre el futuro de su país tras la situación vivida.



¿Cuál fue la última publicación de Charlie Kirk?

La joven ucraniana Iryna Zarutska fue víctima de un homicidio violento, el pasado 22 de agosto del 2025. Pero, en las últimas se conocieron las grabaciones de este hecho. Según información de las autoridades de Estados Unido, donde el responsable fue Decarlos Brown jr, una persona de 34 años responsable del sangriento crimen, quien tenía un largo expediente criminal, donde se incluye más de 14 delitos similares, pero, pese a esto se encontraba en libertad.

Por lo cual, en el video del homicidio se presencia a Iryna sin protección de seguridad, debido a que se encontraba en el último vagón del metro cuando fue atacada por la espalda con un cuchillo, donde le provocaron tres heridas en el cuello. Situación que las autoridades lograron controlar y capturar al responsable y posiblemente condenado a pena de muerte o cadena perpetua.

Ante esta situación, Charlie Kirk se refirió a esta situación y escribió un breve mensaje: “América nunca volverá a ser la misma”, compartiendo la imagen de la joven ucraniana aterrada minutos antes de su homicidio. Además, compartió una breve reflexión sobre esta situación afecta el sistema de justicia del país.

