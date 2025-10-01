Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
ENTIERRO DE B KING
MUERE INFLUENCER
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Manuela Bedoya y Luna Barreto: las colombianas detenidas en la flotilla humanitaria a Gaza

Manuela Bedoya y Luna Barreto: las colombianas detenidas en la flotilla humanitaria a Gaza

Manuela Bedoya y Luna Barreto, activistas colombianas, iban en la flotilla humanitaria Global Sumud a Gaza cuando fueron detenidas por el ejército israelí.