Momento exacto de explosión de motobomba que dejó 15 heridos, entre ellos una niña

Balboa, Cauca, vivió momentos de tensión luego de que una motocicleta cargada con material explosivo detonara en pleno casco urbano, dejando un saldo de 15 personas heridas y severos daños en una infraestructura clave para el sector cafetero de la región.

El hecho ocurrió a las 5:52 de la tarde de este sábado 6 de diciembre y fue registrado por varios testigos que compartieron los videos en redes sociales, donde las imágenes se hicieron virales en cuestión de minutos.

La explosión se presentó en un punto de compra de café donde funcionaban el laboratorio de calidades de Almacafé y las oficinas del Comité de Cafeteros local, un lugar frecuentado diariamente por productores que llegan desde veredas cercanas para comercializar su grano. El estruendo sorprendió a quienes se encontraban en la zona, generando pánico y una rápida evacuación improvisada entre comerciantes y transeúntes.

Según los reportes oficiales, entre los heridos hay 6 mujeres, incluida una niña de 7 años, y 9 hombres, quienes fueron trasladados de manera inmediata a centros asistenciales cercanos. Algunos fueron atendidos en el mismo municipio y otros remitidos a hospitales de mayor complejidad debido a la gravedad de las lesiones.



Respuestas de las autoridades tras explosión de motobomba

Las autoridades departamentales también se pronunciaron. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, informó que se activó un plan de atención inmediata en coordinación con la Alcaldía de Balboa, los centros de salud, los organismos de socorro y la fuerza pública.

Como parte de esa respuesta, se ordenó el despliegue de dos máquinas y diez unidades del Cuerpo de Bomberos de El Bordo, quienes trabajaron en la zona para controlar la emergencia y asegurar el área.

Los daños materiales fueron significativos. Parte de la estructura del punto cafetero quedó afectada, al igual que elementos de trabajo, equipos técnicos y mobiliario utilizado para la evaluación de la calidad del grano. Comerciantes cercanos también reportaron daños en fachadas, ventanas y puertas debido a la onda expansiva.

Mientras avanzan las indagaciones, la comunidad de Balboa intenta retomar poco a poco la normalidad. Comerciantes, caficultores y familias afectadas se han unido para limpiar la zona, brindar apoyo a los heridos y mantener activa la economía local pese al impacto.