Voraz incendio arrasa con todo y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús queda intacta

Un fuerte incendio redujo a escombros una bodega ubicada en el barrio Pescaíto, en Santa Marta, durante la noche del martes 2 de diciembre. Las llamas se propagaron en cuestión de minutos y arrasaron con muebles, estanterías, paredes y distintos elementos que se encontraban almacenados en el lugar, generando momentos de tensión entre los habitantes del sector.

Vecinos del barrio relataron que el fuego avanzó rápidamente, obligando a varias personas a salir de sus viviendas por precaución, mientras otros intentaban salvar objetos cercanos al punto de la emergencia.

La escena fue caótica: humo denso, gritos de alerta y la llegada de los bomberos, quienes trabajaron por varios minutos para controlar la situación y evitar que las llamas alcanzaran otras estructuras cercanas.

Aunque la bodega quedó prácticamente destruida, un detalle en particular sorprendió a quienes presenciaron el hecho. Entre los restos calcinados apareció una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que permaneció completamente intacta, a pesar de haber estado rodeada por el fuego. El marco, los colores y la superficie del cuadro no presentaban señales visibles de daño.

Este hallazgo fue captado en video por varios residentes del sector, quienes no tardaron en compartir las imágenes en redes sociales. En poco tiempo, los clips se volvieron virales y comenzaron a circular por diferentes plataformas, donde miles de usuarios comentaron lo que consideraron una escena impactante y fuera de lo común.

¿Un milagro o una señal divina?

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos internautas hablaron de un hecho sorprendente, otros destacaron la manera en que la imagen quedó en perfecto estado en medio de la destrucción total. Para muchos habitantes de Pescaíto, la escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la emergencia.

Por su parte, las autoridades locales continúan recopilando información para establecer qué pudo haber provocado el incendio. Equipos de emergencia realizaron la inspección del terreno y evaluaron la magnitud de los daños materiales, que fueron considerables. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, aunque sí grandes pérdidas económicas para los propietarios del lugar.

Mientras avanzan las investigaciones, el barrio Pescaíto sigue hablando de la imagen que quedó de pie entre las cenizas, una escena que quedó registrada en video y que continúa generando conversación en redes sociales y en las calles de Santa Marta.