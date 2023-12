Ricky Martin sale ileso de acusaciones de agresión sexual en su contra hechas por su sobrino

El Departamento de Justicia de Puerto Rico ha concluido una exhaustiva investigación en torno a las acusaciones formuladas contra el cantante puertorriqueño Ricky Martin por su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martin. En un comunicado emitido este viernes, el departamento anunció que no se presentarán cargos contra el artista por presunta agresión sexual o violencia doméstica, citando inconsistencias en las pruebas recopiladas durante la investigación que no respaldan las acusaciones formuladas por el sobrino.

Según detalla la fuente oficial, tras un proceso de investigación conjunto entre la Policía de Puerto Rico y el Ministerio Público, se determinó que no existen fundamentos para iniciar un proceso criminal contra Enrique Martin Morales, conocido artísticamente como Ricky Martin.

Las acusaciones realizadas por Dennis Yadiel Sánchez Martin contra su tío, el reconocido cantante, incluían alegaciones de conducta sexual no consensuada desde que Sánchez Martin tenía 11 años. Sin embargo, la Fiscalía de San Juan concluyó que la evidencia recopilada no respalda estas afirmaciones y, por ende, no procederá con la formulación de cargos.

Este caso ha sido objeto de una serie de acciones legales por ambas partes. En mayo pasado, Sánchez Martin contrademandó a Ricky Martin por daños estimados en 10 millones de dólares, argumentando presuntos encuentros sexuales no consensuados, los cuales habrían tenido lugar, según la contrademanda, en distintos sitios de San Juan, incluyendo el automóvil del artista mientras recogía a su sobrino de la escuela intermedia Sotero Figueroa.

La disputa legal entre el cantante y su sobrino se intensificó con órdenes de protección otorgadas y luego archivadas tanto para Ricky Martin como para Dennis Yadiel Sánchez Martin. Estos eventos legales han sido el centro de una contienda pública y mediática que ha puesto en entredicho la relación entre ambas partes.

A pesar de la resolución de este caso por parte del Departamento de Justicia, las controversias legales entre el cantante y su sobrino han dejado una huella de disputas y contrademandas, planteando cuestionamientos y tensiones en su relación familiar.

