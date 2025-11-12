Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
MOTOCICLISTAS LINCHAN A CONDUCTOR
KIKA NIETO RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Paris Jackson revela delicada perforación de tabique por consumo de sustancias

Paris Jackson revela delicada perforación de tabique por consumo de sustancias

La hija de Michael Jackson sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes una secuela física del pasado por su consumo; su revelación generó diferentes reacciones.

Paris Jackson, hija de Michael Jackson
Paris Jackson tiene el tabique perforado por consumo
Foto: Instagram de Paris Jackson
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Paris Jackson, hija del fallecido cantante Michael Jackson, publicó un video en TikTok en el que mostró las consecuencias físicas que le dejó su pasado con el consumo de sustancias. En la grabación, la modelo y cantante estadounidense explicó que tiene una lesión en el tabique nasal, producto de años difíciles en los que enfrentó problemas de adicción.

En el video, Paris utilizó la linterna de su teléfono para mostrar una pequeña perforación entre sus fosas nasales. “Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo un tabique perforado. Es por lo que ustedes creen que es. No consuman, chicos”, dijo la artista de 27 años al explicar lo ocurrido.

Puedes leer: ¿Qué hay de la vida de los hijos de Michael Jackson?: Te contamos a que se dedican actualmente

¿Por qué se produce una perforación en el tabique cuando consumes?

Según la lesión se produjo hace varios años, durante una etapa en la que la hija del Rey del Pop atravesó problemas personales. Especialistas en salud consultados por la prensa internacional explicaron que este tipo de perforaciones pueden generarse por la exposición prolongada a ciertas sustancias o por intervenciones médicas repetidas en la zona de la nariz.

Te puede interesar

  1. Arcángel sacó trapitos al sol sobre Michael Jackson: "Está por encima de él"
    Arcángel sacó trapitos al sol sobre Michael Jackson: "Está por encima de él"
    Foto: AFP y @arcangel
    Farándula

    Arcángel sacó trapitos al sol sobre Michael Jackson: "Está por encima de él"

  2. Michael Jackson y su película bibliográfica
    Michael Jackson, Rey del Pop
    Foto: redes sociales
    Ocio

    La millonada que costó hacer la película bibliográfica de Michael Jackson

Paris también afirmó que no planea someterse a una cirugía reconstructiva. Aunque existen procedimientos para reparar la lesión, la artista explicó que prefiere evitar tratamientos que requieran medicación posterior. “Estoy casi seis años sobria, y en una cirugía así hay que tomar pastillas. No quiero jugar con eso”, comentó en su publicación.

La cantante habló en varias ocasiones sobre su proceso de recuperación. En 2019 ingresó voluntariamente a un centro especializado para tratar su adicción y desde entonces, mantiene un estilo de vida alejado del consumo de sustancias y del entorno que la llevó a esa situación.

Te puede interesar

  1. 19740_Crearán nueva película sobre la vida de Michael Jackson - Foto AFP
    Michael Jackson tendrá su película musical del creador de ‘Bohemian Rhapsody’
    Crearán nueva película sobre la vida de Michael Jackson - Foto AFP
    Internacional

    Michael Jackson y Oprah Winfrey, mencionados en la lista de Jeffrey Epstein

  2. 13933_Nuevos testimonios de abuso sexual en contra de Michael Jackson - La Kalle - AFP
    Nuevos testimonios de abuso sexual en contra de Michael Jackson - La Kalle - AFP
    Nuevos testimonios de abuso sexual en contra de Michael Jackson - La Kalle - AFP
    Música

    Subastan icónico sombrero de Michael Jackson; cuesta una fortuna

Según sus propias declaraciones, la música y el apoyo familiar fueron fundamentales en su proceso de estabilidad.

Publicidad

Puedes leer: Él es el sobrino colombiano de Michael Jackson; lo interpretará en su biopic

El video rápidamente se volvió viral, alcanzando millones de reproducciones y comentarios, donde muchos usuarios destacaron su sinceridad y la manera en que decidió mostrar la realidad de su situación sin filtros.

Publicidad

Otros expresaron sorpresa por las secuelas visibles, aunque valoraron su decisión de mantenerse sobria y enfocada en su carrera. Hasta el momento, Paris Jackson continúa trabajando en nuevos proyectos musicales y se mantiene activa en sus redes sociales.

Mira también: Michael Jackson vuelve a la pantalla: la nueva fecha y el detalle que nadie esperaba

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Paris Jackson

Michael Jackson

Estados Unidos

Video

Video viral

Chismes de famosos