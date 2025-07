Las 20 más celebra lo mejor de Colombia: “Colombia tierra querida” y más himnos patrios

En medio de las celebraciones del Día de la Independencia, los colombianos encontraron el pretexto perfecto para subirle el volumen a los parlantes y dejarse llevar por esas canciones que han marcado generaciones. Y como no podía ser de otra forma, Las 20 más llegó cargada de ritmo, sabor y mucho orgullo nacional con una selección que rinde homenaje a la cultura y la diversidad del país.

Este conteo, presentado por La Kalle, destaca las canciones que nos hacen vibrar con solo escuchar sus primeras notas. En los primeros lugares brillan dos verdaderos himnos: “Colombia tierra querida” y “La tierra del olvido”, piezas musicales que no solo emocionan, sino que representan el alma de nuestra tierra. La primera, con su tono festivo y lleno de folklore, y la segunda, con la fusión moderna que solo Carlos Vives supo transformar en identidad nacional.

La emoción también se siente con cada nombre que aparece en el listado: desde las notas tropicales de Joe Arroyo hasta los sonidos urbanos de Ryan Castro o J Balvin. Este conteo demuestra que Colombia no solo es un país de paisajes majestuosos, sino de una riqueza musical que no conoce fronteras.

Las 20 más: un viaje musical por el corazón colombiano

Uno de los grandes encantos de este listado es la variedad de géneros que lo componen. Las 20 más no se limita a un solo estilo, sino que mezcla cumbia, vallenato, salsa, pop y reguetón, mostrando cómo la música ha evolucionado con el país. Así, “Cali pachanguero” del Grupo Niche se codea con “Hips Don’t Lie” de Shakira, demostrando que desde la salsa hasta el pop internacional, los sonidos colombianos siguen conquistando el mundo.

La nostalgia también se hace presente con clásicos como “La pollera colorá” y “Cariñito”, piezas que nos conectan con nuestras raíces. Y para quienes buscan nuevos himnos, temas como “El ritmo que nos une” de Ryan Castro o “La tierra” de Ekhymosis nos recuerdan que cada generación tiene su forma de celebrar a Colombia.

Incluso las colaboraciones se destacan en este top, como “La invitación” de Jorge Celedón y Jimmy Zambrano, o “Mi gente” de J Balvin, que mezclan tradición con modernidad, demostrando que la unión de estilos solo engrandece la identidad nacional.

Mira el listado completo:

Orgullo colombiano en cada acorde de Las 20 más

Más allá de ser un simple listado musical, Las 20 más es una excusa para recordar lo afortunados que somos de vivir en un país donde la música fluye en cada rincón. Desde las montañas hasta las costas, hay un ritmo para cada emoción, y estas canciones lo demuestran.

Al escuchar este top, no solo nos dan ganas de bailar, sino también de agradecer por cada artista que ha llevado en alto el nombre de Colombia. Las letras, las melodías y los instrumentos típicos que se funden en cada tema reflejan nuestra historia, nuestros colores y nuestras esperanzas.

Así que si aún no armas tu playlist para estas fechas patrias, no busques más. Las 20 más ya hizo la tarea por ti y te entrega el mapa perfecto para celebrar a Colombia con música, alegría y mucho orgullo. Porque si algo tenemos claro, es que no hay patria sin ritmo, y Colombia... ¡lo tiene todo!

