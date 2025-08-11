Miguel Uribe: así fue el último cumpleaños del senador: "El mejor papá"

Luego de pasar más de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el senador Miguel Uribe Turbay falleció este lunes 11 de agosto de 2025. El político de 39 años no logró superar las graves heridas que sufrió tras un atentado durante un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá.

El deceso fue confirmado por su esposa, María Claudia Tarazona, con un mensaje que estremeció a quienes lo conocían: “Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”. Su hermana, María Carolina Hoyos, también le dedicó unas palabras cargadas de dolor: “Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz!”.

Desde su ingreso a la clínica, Miguel Uribe fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Aunque en algunos momentos mostró signos de mejoría, su estado crítico nunca cedió. La situación se agravó el sábado previo a su fallecimiento, cuando la Fundación Santa Fe reportó que en las últimas 48 horas su condición había empeorado debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que obligó a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia. Si bien estos lograron estabilizarlo temporalmente, su salud no volvió a recuperarse.

Miguel Uribe velorio | EN VIVO /Foto: Miguel Uribe/ Senado

En la mañana del lunes 11 de agosto, la Fundación Santa Fe emitió un comunicado leído por su director médico, Adolfo Llinas, confirmando que Miguel Uribe Turbay murió a la 1:56 de la madrugada. “La Clínica Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido”, decía el texto.

El comunicado destacó que durante los dos meses que permaneció hospitalizado, todas las áreas de la institución trabajaron de manera incansable para intentar salvarle la vida. “A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, concluyó el informe.

El atentado ocurrió el pasado 7 de junio de 2025, mientras encabezaba un mitin político en un parque del barrio Modelia, en el marco de su campaña para lograr la nominación del partido Centro Democrático con miras a las elecciones presidenciales de 2026. En ese hecho, recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

Así fue el último cumpleaños de Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay cumplió 39 años meses antes de su fallecimiento. Ese día, su esposa María Claudia Tarazona le dedicó un mensaje especial que ahora toma un significado aún más emotivo. En la publicación, acompañada de una fotografía en la que ambos aparecían abrazados y sonrientes, escribió:

“Amor, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por ser el mejor papá y el mejor esposo. Gracias por tu entrega a nuestro país y por luchar todos los días para que Colombia sea el lugar que nuestros hijos y todos los colombianos necesitan. Te amo”.

Ese mensaje quedó grabado como una de las últimas expresiones públicas de afecto entre la pareja, y fue muy comentado en redes sociales, donde amigos, colegas y seguidores resaltaron la cercanía y el respaldo que María Claudia le brindaba a Miguel en cada etapa de su vida.

