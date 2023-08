Anuel AA habría amenazado de muerte a la mamá de su hijo

Una vez más Anuel AA vuelve a estar en el ojo del huracán luego de supuestamente haber amenazado de muerte a su expareja, Astrid Cuevas, con quien tiene un hijo.

La mujer tiene un emprendimiento de pestañas postizas y su hijo le ha ayudado a ser modelo de ellas, por ese motivo Astrid ha publicado videos y fotos del menor usando las pestañas, algo que, al parecer, le habría molestado al reconocido cantante.

La expareja de Anuel denunció por medio de sus redes sociales que ha recibido algunas amenazas y comentarios malintencionados al respecto.

"En los comentarios me doy cuenta que son los adultos los que tienen la mente podrida, que los adultos tienen pensamientos desagradables y que lo mejor del mundo en tener la anuncia de un niño", escribió por medio de las historias en su cuenta de Instagram.

Luego de esto, Univision reveló que Astrid Cuevas habría denunciado a Anuel después de recibir una llamada telefónica en la que él, al parecer, la amenazó de muerte luego de publicar esos contenidos con su hijo.

Por otro lado, recordemos que hace poco Anuel AA confirmó por medio de un video en las redes sociales que ya no está en una relación con Yailin, 'la más viral', la mamá de su hija que viene en camino.

El artista puertorriqueño dijo frente a las cámaras: "Estoy esperando a mi hija, estoy superfeliz, yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida, triste que está embarazada y podemos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos".

Sobre sus declaraciones aseguró que no van a hablar sobre el tema: "No vamos a hacer un circo hablando del porqué si, porqué no. A República Dominicana apoyen a Yailin, ella está trabajando con cojon#$% en su música. Es un buen ser humano y tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco".

