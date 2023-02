VIDEO: mujer que cayó desde un puente en Bogotá habló de su situación: "No puedo caminar"

El pasado jueves 9 de febrero se dio a conocer la triste noticia de una mujer que sufrió un terrible accidente luego de caer al vacío en el puente peatonal de la estación de TransMilenio de Paloquemao.

Por medio de las redes sociales se viralizaron varios videos en los que ve a la ciudadana ser auxiliada por varias personas mientras estaba acostada en el piso con sangre en su rostro.

Así mismo, la cámara enfocó el puente desde el que cayó la mujer y allí se veía a algunos transeúntes hacer maniobras para no caer por el hueco.

La víctima habló con Noticias Caracol desde su casa y allí dijo: "Yo me siento muy mal, no me puedo mover de la cadera, de la clavícula, fue un golpe muy duro, gracias a Dios pues estoy con vida, pero fue muy duro"

Publicidad

Asimismo, pidió ayuda económica pues era quien llevaba el sustento a su casa todos los días: "Necesito un apoyo para que me colaboren con una ayuda, pues tengo que estar mes y medio en reposo. Entonces no puedo ni caminar y pues también yo trabajaba, con eso también sustento mi hogar y pues necesito un apoyo".

Luego de que este caso se volviera viral, el IDU se pronunció en sus redes y mostró el proceso de arreglar el hueco en el puente.

Publicidad

"Lamentamos el accidente presentado en el puente peatonal de la estación de TransMilenio de Paloquemao, en el que una mujer cae desde la rampa de la estructura, por el hurto de una lámina que ya fue reinstalada", aseguraron en su cuenta de Twitter.

También contaron que la victima recibió la ayuda médica: "La mujer después de lo ocurrido fue trasladada al Hospital Méderi y en este momento se encuentra estable (…). Lamentamos que estos hechos pongan en riesgo la vida de las personas. A diario reemplazamos láminas e infraestructura vandalizada para prevenir estos infortunados hechos".

🚨Lamentamos el accidente presentando en el puente peatonal de la estación de @TransMilenio de #Paloquemao, ​​en el que una mujer cae desde la rampa de la estructura, por el hurto de una lámina que ya fue reinstalada. pic.twitter.com/5GP3qJtKZV — IDU Bogotá (@idubogota) February 9, 2023

Te puede interesar: ESCULKANDO: ¿Qué hay en el bolso de Lala Sarmiento?