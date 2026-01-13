Carlos Torres, ‘Charly Flow’, confiesa su peor miedo: “Desde niño no puedo”

Carlos Torres uno de los actores más reconocidos por su papel como ‘Charly Flow’ en La reina del flow confesó durante su paso por La Kalle su mayor miedo en la vida, tanto es así que el actor dejó a todos boquiabiertos al confesar su fobia a las ballenas, un miedo que arrastra desde que era muy pequeño.

El actor explicó que no se trata de algo que le impida ver una imagen en televisión, sino de una sensación abrumadora de pequeñez ante la magnitud de estos animales. "Creo que mi cabeza no asimila que exista un animal tan grande", admitió el barranquillero sobre su miedo ante estos animales.

De igual forma, relató que sus pesadillas de la infancia solían estar marcadas por la presencia de estos animales: "soñaba que estaba en el mar y de repente desde arriba veía una sombra negra enorme... que pasaba por mis pies", esto mientras la mesa lo miraba sorprendido por esta confesión.



¿Qué más reveló Carlos Torres sobre su miedo a las ballenas?

El actor fue tan enfático en su fobia que aseguró que no es capaz de enfrentar ese miedo, ni siquiera por una invitación especial a ir a ver estos animales. Tanto es así que ha rechazado varias propuestas para ir a hacer avistamiento de ballenas, incluyendo una invitación de Claudia Bahamón.

"No soy capaz hermano... me da mucha miedo, me da impresión y es algo que he tenido desde pequeño", sentenció. Pese a eso, aclaró que puede estar tranquilo en parques acuáticos o acuarios en Estados Unidos donde la situación está controlada por las autoridades del establecimiento.

Sin embargo, para Carlos Torres la idea de estar en una lancha pequeña en mar abierto viendo a estos animales es un "no" rotundo para él. Situación que varios integrantes de la mesa bromearan con este tema, al punto que comentaron que deseaban llevar al actor al Chocó a ver vallenatos.

Carlos se mantuvo firme en su posición de no querer ir a ver a estos animales. Por otro lado, el actor comentó que otro de sus miedos es perder a familiares cercanos, debido a que todavía no sabe reaccionar a estos temas de la mejor manera.

