Oración para que mi amante se decida por mí y deje a su pareja o esposa; plegaria poderosa

Cuando una relación queda en el aire y una persona no termina de tomar una decisión, muchas personas buscan apoyo en palabras que expresen lo que sienten por dentro. Por eso, esta oración está pensada para quienes esperan que alguien importante deje atrás una relación actual y se decida por ellos.

Es una plegaria larga, directa y cargada de emoción, creada para leerse varias veces y con espacios para escribir nombres propios.

Esta oración no es corta ni neutra. Está hecha para leerse completa, con atención y con intención clara. Quien la recite debe concentrarse en la persona que desea que se decida y repetirla sin modificar su contenido, solo reemplazando los nombres en los espacios indicados.

Oración para que se aleje de su pareja

Hoy levanto mi voz con el corazón cansado, con la mente llena de pensamientos y con el deseo de que [NOMBRE DE LA PERSONA] se decida de una vez por mí.

Que su pensamiento no tenga descanso hasta que piense en mí, [TU NOMBRE],

que su corazón se agite cuando recuerde mis palabras,

que su memoria se llene de mi rostro,

que su tranquilidad se rompa cada vez que esté lejos de mí.

Te pido que [NOMBRE DE LA PERSONA] ya no se sienta cómodo al lado de [NOMBRE DE SU PAREJA],

que sienta que algo falta,

que nada le complete,

que nada le dé paz si no está conmigo.

Haz que sus pasos lo acerquen a mí,

que sus decisiones lo empujen hacia mí,

que sus pensamientos regresen siempre a mí,

que su voluntad se incline hacia mí.

Que cuando esté con [NOMBRE DE SU PAREJA] sienta confusión,

que su mente compare,

que su corazón dude,

que su alma no encuentre reposo.

Que solo conmigo encuentre calma,

que solo conmigo sienta claridad,

que solo conmigo quiera construir,

que solo conmigo quiera quedarse.

Yo, [TU NOMBRE], pido que rompa sus miedos,

que rompa su indecisión,

que rompa su silencio,

que rompa todo lo que lo detiene.

Que me busque sin demora,

que me llame sin excusas,

que me piense sin pausa,

que me necesite sin medida.

Que su voz pronuncie mi nombre,

que su mente repita mi nombre,

que su camino regrese a mi lado.

Que deje atrás a [NOMBRE DE SU PAREJA]

sin mirar atrás,

sin dudar,

sin detenerse.

Que se decida hoy,

que se decida pronto,

que se decida por mí.

Así lo pido,

así lo digo,

así lo espero.

Esta oración está diseñada para personas que sienten ansiedad por una decisión que no llega y buscan una forma directa de expresarlo. Su fuerza está en la repetición, en la intención clara y en la concentración durante la lectura.

No se recomienda cambiar las palabras. Solo se deben reemplazar los nombres donde se indica. La oración debe leerse completa, sin saltar frases, para que conserve su sentido.

Oración para que mi amante se decida por mí IA

¿Cuándo hacer esta oración, cuántos días repetirla y si se usan velas?

Esta oración se recomienda hacerla en la noche, cuando haya silencio y se pueda leer sin interrupciones. El mejor momento es antes de dormir.

Debe repetirse durante 7 días seguidos, sin fallar ningún día. Si se interrumpe, se recomienda comenzar de nuevo desde el primer día.



Se puede leer:

Sentado o acostado

Con una vela blanca encendida

En un lugar tranquilo

No es obligatorio usar velas, pero muchas personas prefieren encender una para concentrarse mejor.

No hay una hora exacta, pero se sugiere hacerlo entre las 9:00 p. m. y las 12:00 a. m.

Es importante regresar a este artículo cada día y leer la oración tal como está escrita, sin resumirla ni modificarla, para mantener la intención clara y constante.