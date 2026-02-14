Publicidad

Se formó tremenda pelea en vuelo de LATAM Airlines y les tocó devolverse, ¿qué pasó?

Se formó tremenda pelea en vuelo de LATAM Airlines y les tocó devolverse, ¿qué pasó?

Lo que parecía un vuelo normal con destino a Rionegro terminó en un episodio de alta tensión para pasajeros y tripulación, situación que obligó a la aeronave a regresar a la capital colombiana.

Vuelo de LATAM Airlines regresa a Bogotá por pelea entre pasajeros
Imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de feb, 2026

Un vuelo comercial que cubría la ruta entre Bogotá y Rionegro tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado poco después de despegar la noche del viernes 13 de febrero, debido a un altercado entre pasajeros que generó tensión a bordo y activó los protocolos de seguridad.

Se trató del vuelo 4032, operado por LATAM Airlines con destino al aeropuerto José María Córdova, en el municipio de Rionegro (Antioquia).

Mujer que viajó antes en el avión de Satena que se estrelló habló: "Era viejo y feo"

Pasajeros se pelean en pleno vuelo de LATAM Airlines

Según testimonios difundidos en redes sociales, el piloto informó a los pasajeros que se había detectado un comportamiento problemático por parte de una o varias personas dentro de la cabina, lo que comprometía la seguridad de la tripulación y de quienes viajaban. Por esa razón, la aeronave dio la vuelta y aterrizó nuevamente en El Dorado.

Tras el regreso al aeropuerto, la situación fue atendida por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes intervinieron para controlar la discusión y retirar a uno de los involucrados del avión. Una vez resuelta la emergencia y restablecido el orden, el vuelo continuó su operación hacia Rionegro sin mayores novedades.

Aunque las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre las causas específicas del altercado ni las sanciones que puedan enfrentar los pasajeros implicados, varios ocupantes del vuelo describieron momentos de tensión e incertidumbre durante el retorno.

Algunos lo calificaron como una situación “de película”, mientras que otros señalaron que actos de ese tipo no solo generan nerviosismo, sino que pueden poner en riesgo a quienes viajan.

Tras el aterrizaje, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá abordaron la aeronave para sacar al pasajero que generó el altercado
Aeropuerto El Dorado
Foto: X

El protocolo aplicado por la tripulación activar procedimientos de emergencia y regresar al aeropuerto de origen es una medida de seguridad estándar en la aviación cuando se identifica una conducta disruptiva a bordo. Garantizar la seguridad de todos los ocupantes, así como la de la tripulación, es prioridad antes que completar el trayecto programado.

Hallan la caja negra del avión de Satena; revelaría las causas del accidente

Hasta el momento, la aerolínea no ha divulgado un comunicado oficial con información detallada sobre lo ocurrido ni ha señalado si los pasajeros implicados enfrentarán sanciones o reportes ante las autoridades competentes.

Las aerolíneas suelen reservar este tipo de comunicados hasta que se realice una investigación interna o se obtengan versiones formales de lo ocurrido.

Los pasajeros que estaban en el vuelo 4032 finalmente pudieron continuar su viaje tras la intervención y el restablecimiento del orden por parte de las autoridades, pero el episodio dejó claro que una discusión o comportamiento violento puede poner en riesgo un vuelo entero y obligar a tomar decisiones drásticas por parte de la tripulación.

Aparece video del interior del avión de Satena antes del accidente en Norte de Santander

