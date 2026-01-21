Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Fans se tatúan en honor a Yeison Jiménez y recuerdan su legado tras su partida

Fans se tatúan en honor a Yeison Jiménez y recuerdan su legado tras su partida

Seguidores del cantante han decidido tatuarse símbolos relacionados con el artista como una forma de conservar su legado.

Tatuajes en honor a Yeison Jiménez
Fans se tatúan en honor a Yeison Jiménez
Foto: AFP, redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

Tras el accidente aéreo en el que falleció el cantante de música popular Yeison Jiménez el pasado 10 de enero de 2026, seguidores del artista han buscado distintas maneras de recordar su vida y su música.

Entre las expresiones más llamativas está la decisión de algunos fanáticos de tatuarse el nombre, el logo o símbolos asociados a Jiménez en partes visibles de su cuerpo como homenaje personal.

Puedes ver: Revelan fotos inéditas de Yeison Jiménez durante su juventud, antes de la fama

Estos tatuajes, según los usuarios en redes sociales, no solo reflejan el cariño de los seguidores por el artista, sino que también funcionan como marcas emocionales y de identidad, especialmente para quienes sentían una conexión profunda con sus letras, su voz y su mensaje en la música popular colombiana.

¿Qué significan los tatuajes de Yeison Jiménez entre los fans?

Entre los diseños que se compartieron en redes sociales se encuentran:

  • El logo del cantante de forma estilizada.
  • Letras de canciones o frases representativas.
  • Imágenes o referencias visuales que remiten directamente a su figura.

Una fan incluso explicó en redes que decidió hacerse el tatuaje porque “Se fue mi psicólogo”, refiriéndose a cómo la música de Jiménez la acompañó en momentos personales intensos.

Para muchos, estos tatuajes son algo más que un tributo artístico, algunos usuarios mencionan que son símbolos de consuelo, memoria y conexión permanente con la huella que el intérprete dejó en la vida de su público.

Puedes leer: " type="text/html">Entre lágrimas madre de Yeison Jiménez le da el último adiós en Manzanares: “Vuela hijo"

Publicidad

Especialistas en cultura popular señalan que cuando un artista con una base de seguidores muy apasionada muere de forma repentina, es común que los fanáticos busquen formas duraderas y visibles de expresar su apego emocional.

El uso de tatuajes como homenaje ha sido visto antes en otros fanáticos de figuras icónicas de la música, el cine o la cultura pop, funcionando como una forma de mantener viva la presencia del ídolo en la vida cotidiana.

Publicidad

Además, para algunos seguidores, el tatuaje se convierte en una marca de identidad colectiva, una manera de declararse parte de una comunidad de admiradores que comparte el dolor y la admiración por la trayectoria del artista.

Por otro lado, la decisión de tatuarse también se enmarca en un contexto mayor de despedidas y homenajes a Yeison Jiménez. Miles de fanáticos se reunieron en tributos organizados en el Movistar Arena y otras ciudades, donde cantaron sus canciones y recordaron momentos de su carrera.

Estos actos de cariño colectivo ocurrieron mientras la familia del cantante, allegados y artistas del género popular rendían homenaje y compartían el legado de uno de los exponentes más populares de la música colombiana.

Para muchos fanáticos, el diseño grabado en su piel funciona como un lazo permanente con la música, la historia y la influencia emocional que el cantante dejó en sus vidas.

Mira también: Familia de Yeison Jiménez hace importante llamado a sus seguidores

