Entre lágrimas madre de Yeison Jiménez le da el último adiós en Manzanares: “Vuela hijo"

El luto ha teñido de tristeza a Colombia tras la inesperada partida de Yeison Jiménez, una de las figuras más brillantes de la música popular, quien falleció junto a parte de su equipo de trabajo.

En medio del dolor que embarga a sus seguidores, su madre, Luz Mery Galeano, se convirtió en la voz de la resiliencia durante los homenajes realizados este enero de 2026 tanto en el Movistar Arena de Bogotá como en su natal Manzanares, Caldas.

Con la entereza de quien ha sido llamada "guerrera" por su propio hijo, la mujer enfrentó a una multitud conmovida para dar un mensaje que mezcló la desolación humana con una profunda aceptación espiritual.



El municipio de Manzanares se detuvo para rendir tributo a su hijo más ilustre. Rodeada de autoridades locales, amigos y una marea de fanáticos en el parque principal, Luz Mery tomó el micrófono para expresar lo que muchos sentían: que la partida del artista no es solo una pérdida familiar, sino un vacío en la identidad de un pueblo que él mismo se encargó de poner en el mapa mundial.

Uno de los momentos que más impacto causó entre los asistentes fue la revelación de un pacto espiritual que el cantante mantenía en privado. Según relató Galeano, Yeison tenía una promesa firme con la divinidad: al cumplir los 35 años, dejaría los escenarios comerciales para dedicar su talento exclusivamente a cantarle a Dios.

"Él le prometió a Dios que a sus 35 años le iría a servir a él... pero Dios prefirió llevárselo para cantar con él allá", confesó con la voz entrecortada, sugiriendo que su hijo ahora cumple ese voto en un plano celestial junto a sus colaboradores.

Esta faceta espiritual no fue fácil de asimilar inicialmente para la madre. En un acto de honestidad brutal, Luz Mery admitió que, tras la tragedia, tuvo momentos de rebelión interna.

“Peleé con Dios y le dije que dónde estaba su bondad... ¿Por qué tan cruel?”, recordó sobre sus primeros días de duelo, cuestionando el destino tras años de lucha por sacar adelante a sus hijos.

Sin embargo, su discurso se transformó en uno de fortaleza, pidiendo a los asistentes que no dejen morir el legado de aquel niño soñador que nunca olvidó sus raíces y que fue el "aventurero" más grande de su región.

La relación entre madre e hijo siempre estuvo marcada por la admiración mutua. Luz Mery recordó cómo Yeison solía decirle con orgullo: "Mamá, nadie sabía dónde quedaba Manzanares hasta que salí yo".

Esa misma mujer, a quien el artista llamaba "heroína" y "berraca" por nunca haber permitido que sus hijos pasaran hambre, le dio el permiso final para su partida eterna: “Hijo mío, vuela tranquilo. Ve al cielo. Aquí está tu heroína”.

Además de las palabras de despedida, las ceremonias estuvieron cargadas de simbolismo musical. Se mencionaron las interpretaciones de colegas como Paola Jara y Jessi Uribe, quienes acompañaron a la familia en este trance con temas como "Pues ya no mi amor".

Luz Mery también compartió que dedicará por siempre a su hijo la canción "Confieso" de Kany García, una pieza que espera cantarle personalmente el día en que vuelvan a encontrarse en la eternidad.

Finalmente, ante la mirada de miles, Galeano hizo una promesa pública que extendió a la esposa e hijos del cantante, asegurando que, mientras tenga vida, velará por ellos y por los miembros más vulnerables de su entorno que han quedado debilitados por la tragedia.

Con un agotamiento visible, cerró su intervención pidiendo oración por su familia, reafirmando que su presencia allí se debía únicamente a la fortaleza que su "niño" le enviaba desde el más allá.

