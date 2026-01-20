Hermana de Yeison Jiménez comparte emotivo video del artista: “Nunca lo voy a olvidar”

Siguen apareciendo reacciones tras la partida de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo. Desde entonces, el cantante ha recibido múltiples homenajes y, en medio de ellos, su hermana compartió un emotivo recuerdo del artista.

Después de 10 días del fallecimiento del cantante de música popular, su familia ha estado presente en todos los homenajes respectivos. Tanto es así que durante la ceremonia en Manzanares, Caldas, la esposa del artista, Sonia Restrepo llevó las cenizas del cantante.

A lo largo de los homenajes al artista, se evidencia la unión familiar que había con el artista, pese a eso, Lina Jiménez, hermana del cantante compartió un emotivo video con un mensaje que refleja su sentir por la partida del cantante.



Por medio de sus historias en Instagram, Lina comparte los diferentes momentos de las despedidas que le han hecho a Yeison Jiménez y así mismo, ha compartido cómo se ha sentido en el transcurso de estos días sin su hermano, pese a eso, publicó un video inédito del cantante con su hijo en el día de las velitas el 7 de diciembre.

En el clip, la hermana del artista escribió: “Yo, esto nunca lo voy a superar”, detallando que no ha asimilado que Yeison, hoy ya no esté junto a su familia. Mensaje que recibió buena aceptación en las redes sociales.

Mientras aparece este video, muchos usuarios comentaron un extraño suceso que ocurrió en la vereda donde perdió la vida el cantante en los últimos días.



¿Cuál fue el suceso que ocurrió en la vereda donde perdió la vida Yeison Jiménez?

Por la conmemoración de los primeros diez días del fallecimiento de Yeison Jiménez, los habitantes de la vereda Romira, en Boyacá decidió realizar una misa en honor a las personas que perdieron la vida en este accidente.

Sin embargo, durante la misa, un habitante grabó un video que se volvió viral en redes sociales, mostrando cómo un rayo de luz bajó entre las nubes y alumbró directamente la zona donde cayó la avioneta.

“En video quedó registrado un destello de luz desprendiéndose del cielo, apuntando exactamente al lugar donde cayó la avioneta en la que infortunadamente perdieron la vida Yeison Jiménez y su grupo de trabajo”, se narra en la publicación del usuario @josebarreraalvarez de TikTok, el cual logró varias reacciones por lo que se logra ver.

