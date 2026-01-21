Así fue el despegue de la avioneta de Yeison Jiménez antes del accidente; hay video

Este 10 de enero del 2026 el cantante de música popular Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Donde en la avioneta también fallecieron cinco personas más que incluía personal de su equipo de trabajo y el piloto del avión, situación que se encuentra en materia de investigación.

Recordemos que sobre las 4:10 de la tarde, la avioneta del cantante terminó cayendo en la vereda Romita y se incineró, en la cual iba con Fernando Torres y sus compañeros Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Jefferson Osorio y Óscar Marín.

La noche anterior, Yeison Jiménez había estado presente en un concierto que se realizó en Málaga, Santander. Donde se conoció que fue el mismo 9 de enero, la última vez que el cantante compartió con su esposa e hijos.



Días después, la Aeronáutica Civil después de varios rumores sobre lo ocurrido, explicó que la aeronave logró subir 50 metros de altura, sumado a las declaraciones que comentó una persona que se encontraba cerca del aeropuerto y manifestó que el despegue de este fue extraño.



¿Cómo fue el despegue del avión de Yeison Jiménez?

A través de TikTok, el usuario ‘Monito’ publicó la grabación en la que se observa que la avioneta se elevó casi al final de la pista de aterrizaje, una situación que generó preocupación entre las personas que se encontraban cerca del aeropuerto. Incluso, en el video se escucha a una mujer expresar su extrañeza por la baja velocidad de la aeronave.

"Se me hizo súper raro que la revolucionaran tanto y después bajaran las revoluciones antes del despegue", fueron las palabras exactas de la mujer sobre esta situación. De igual forma, el usuario que grabó explicó que le pareció curioso la forma en cómo la aeronave llegó muy forzada al momento antes del despegue.

Cabe destacar que este accidente ya está en materia de investigación por parte de las autoridades competentes, al punto que la Aeronáutica Civil tomó la decisión de enviar los motores a Estados Unidos para confirmar si estos no tenían fallas previas, además de ver la bitácora de vuelo de la aeronave.

Por otro lado, se conoció por parte de los habitantes de la vereda Romita, en Boyacá, sobre un fenómeno extraño que ocurrió en el lugar donde cayó el avión del cantante, tanto es así que un usuario grabó como un rayó de luz descendió en un punto exacto de este lugar, mientras se realizaba una misa por las personas fallecidas.