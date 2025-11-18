Catalina Duque no entregó corona a nueva Señorita Colombia; envió mensaje: “No será fácil”

El 17 de noviembre de 2025, el Centro Internacional de Convenciones del Hotel Las Américas en Cartagena fue testigo de la coronación de María Antonia Mosquera Carvajal, la representante del Valle del Cauca.

Este hecho permitió a Valle alcanzar su decimotercera corona en la historia del Concurso Nacional de Belleza (CNB), superando así a Atlántico.

No obstante, debido a su participación en Miss Internacional 2025, que se llevaría a cabo el 27 de noviembre en Japón, Catalina Duque, la Señorita Colombia 2024, no pudo estar presente para cumplir con la tradición de imponer la corona a su sucesora.



En su lugar, fue Nicolle Marie Ospina Ulloque, la virreina nacional 2024 (Señorita Atlántico en 2024), quien tuvo la responsabilidad de coronar a la nueva Señorita Colombia.



Señorita Colombia 2025: Valle se lleva la corona que le entrega Catalina Duque Foto: Instagram @tutumosquera

Pese a la distancia geográfica, Duque se aseguró de que su mensaje de apoyo y mentoría llegara a 'Tutú' Mosquera, como se conoce cariñosamente a la nueva reina.

A primera hora de la mañana del 18 de noviembre, un día después de la coronación, Duque publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre la reciente elección.

¿Cuál fue el mensaje de Catalina Duque a María Antonia Mosquera?

Duque inició su mensaje con una efusiva felicitación: "A nuestra Señorita Colombia FELICITACIONES". Reconoció de inmediato la magnitud del rol que Mosquera asumía, declarando:

"Tú eres la reina, la reina de un país diverso, enorme, apasionado y ante todo, de una Colombia que ama a su Señorita Colombia".

La Señorita Colombia 2024 también destacó las cualidades que llevaron a Mosquera al triunfo, un resultado que se había anticipado, dado que Mosquera era considerada una de las grandes favoritas durante todo el certamen.

Duque hizo hincapié en el porte y la preparación de la Administradora de Empresas con énfasis en sostenibilidad empresarial: "Destacaste por tu elegancia y por tu educación".

Es relevante recordar que Mosquera había ganado el título de Señorita Elegancia Primatela y el premio a Mejor Traje Artesanal otorgado por el jurado durante el concurso.

Duque reveló que, aunque no pudo estar en Cartagena, había seguido de cerca el camino de su sucesora: "No pude estar contigo en tu gran día, pero desde lejos he estado viendo todo tu proceso. Uno hermoso y honesto".

Uno de los puntos más importantes del mensaje de Duque fue la honestidad sobre los retos que implica el reinado.

Le advirtió a Mosquera que su experiencia con la corona, "al igual que todas lo hemos tenido, tendrá sus altibajos porque el camino nunca es lineal y eso es lo hermoso".

Este recordatorio sobre la complejidad de ser la embajadora de la belleza y la labor social del país subraya la naturaleza desafiante de la posición.

Duque, además de compartir reflexiones sobre el significado de la banda y la corona, citó consejos que ella misma había recibido del director del CNB, Raimundo Angulo.

Más aún, se ofreció a acompañar a Mosquera durante su año de reinado, asegurándole apoyo incluso en los días que puedan ser complicados en su vida personal.

La reacción de María Antonia Mosquera Carvajal no se hizo esperar. Tras ser coronada como la nueva soberana y asumir el compromiso de representar a Colombia en Miss Internacional 2026, Mosquera aceptó públicamente la colaboración en la publicación de Duque y le respondió con igual emotividad.

Mosquera agradeció a Duque por la fortaleza que le brindaron sus palabras: "Cata linda. GRACIAS por esas palabras, 🙏🏻🤍recibir tu libro acá me llenó de tanta fortaleza. 😍🙏🏻".

Finalmente, la nueva Señorita Colombia le deseó el mayor de los éxitos en su misión en Japón y reconoció el impacto de su antecesora, cerrando con un mensaje de esperanza para el regreso de Catalina Duque:

"Sé que vas a hacer un trabajo ESPECTACULAR. 🙏🏻🤍 Tu labor nos inspiró a TODAS en este proceso. Te esperamos con esa corona. 👑 Te quiero".

