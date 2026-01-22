Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
NOMINACIONES PREMIOS OSCAR
CIERRE DE BANCO AGRARIO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / La millonada que gana el Independiente Santa Fe tras conquistar la Superliga BetPlay 2026

La millonada que gana el Independiente Santa Fe tras conquistar la Superliga BetPlay 2026

Santa Fe se corona campeón de la Superliga y además del título, recibe un importante premio económico otorgado por la Dimayor.

Premio económico de Santa Fe por ganar la Superliga
Dinero que recibió Santa Fe por ganar la Superliga BetPlay
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Superliga BetPlay 2026 tras vencer de forma contundente al Junior de Barranquilla en el partido de vuelta disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por 3-0, luego de haber igualado 1-1 en el partido de ida.

Con este resultado, el equipo bogotano cerró la serie con marcador global 4-1 y se quedó con el primer título oficial de la temporada en el fútbol colombiano.

Puedes ver: Radamel Falcao García regresa a Millonarios; se prepara para una nueva etapa en Bogotá

Este título representa la quinta Superliga en la historia del club, consolidando su liderazgo en este certamen dentro del fútbol colombiano.

El esquema de premios económicos de la Superliga y cuánto ganó Santa Fe

La Dimayor reparte premios económicos entre los finalistas de la Superliga BetPlay. Para la edición 2026, el esquema mantenido fue similar al de años anteriores, en el cual se asigna un total de 1.000 millones de pesos colombianos entre los dos equipos finalistas.

De acuerdo con versiones de prensa deportiva, Independiente Santa Fe, como campeón, habría recibido aproximadamente 670 millones de pesos colombianos por consagrarse campeón de la Superliga BetPlay 2026. El subcampeón, Junior de Barranquilla, habría obtenido cerca de 330 millones de pesos por su participación en la final.

Te puede interesar:

  1. Ryan Reynolds cambia a Deadpool por una camiseta bogotana y sorprende a la hinchada.jpg
    Ryan Reynolds cambia a Deadpool por una camiseta bogotana y sorprende a la hinchada
    Foto Instagram: vancityreynolds
    Farándula

    Ryan Reynolds cambió su traje de Deadpool por camiseta de equipo de fútbol bogotano

  2. Fernando Martín Carreras, exfutbolista fallecido
    Encuentran el cuerpo del exfutbolista Fernando Martín Carreras en Indonesia
    Foto: redes sociales, @idextratime
    Internacional

    Hallan el cuerpo de reconocido exfutbolista tras días de búsqueda por naufragio

Este dinero representa un ingreso adicional importante para el club cardenal en el comienzo de temporada, aportando recursos que pueden ser utilizados para gastos operativos, pago de nóminas, gestión de fichajes y preparación de competencias internacionales.

Sin embargo, según expertos, más allá de la recompensa económica directa por ganar la Superliga, el título representa un impulso deportivo y una consolidación del proyecto del club.

El reconocimiento en la primera competencia oficial del año ofrece al equipo confianza y refuerza la ilusión del cuerpo técnico y de la afición para una temporada que también incluye compromisos en la Liga BetPlay 2026-I.

Publicidad

Puedes leer: Estados Unidos frena visas y deja en vilo a miles de viajeros, ¿se complica el Mundial?

El técnico Pablo Repetto celebró el logro y destacó el nivel de su plantel, aunque también mencionó que hay aspectos por mejorar de cara a los retos del año.

Publicidad

Además, expertos en deportes mencionan que es necesario comparar el premio de la Superliga con otros ingresos que un club puede obtener en competencias nacionales e internacionales.

Por ejemplo, en la Liga BetPlay 2025-I, Santa Fe también consiguió un premio económico por su título, ya que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) entrega un millón de dólares anuales que se divide entre los dos campeones de liga, resultando en unos 500.000 dólares para cada campeón, lo que equivale a más de 2.000 millones de pesos colombianos.

Lee también:

  1. Así se ve la casa de Silvestre Dangond en Urumita
    Silvestre Dangond, cantante vallenato
    Foto: Instagram Silvestre Dangond
    Farándula

    La millonada que habría invertido Silvestre Dangond en su casa de Urumita

  2. Paola Turbay reveló cuántos millones ganó al ser Señorita Bogotá
    Paola Turbay reveló cuántos millones ganó al ser Señorita Bogotá
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Paola Turbay reveló cuántos millones ganó al ser Señorita Bogotá

Este contraste muestra que los premios por torneos nacionales varían bastante según la competencia, la entidad que financia la premiación y la importancia internacional del certamen.

La conquista de la Superliga BetPlay 2026 por parte de Independiente Santa Fe significó un logro deportivo importante para el club, y además un ingreso económico cercano a los 670 millones de pesos colombianos como campeón, dentro del esquema de premios establecido por la Dimayor.

Este aporte financiero se suma a otros ingresos que el club puede recibir por participación en torneos internacionales o por títulos logrados en 2025, reforzando la estabilidad económica y deportiva del equipo para enfrentar la temporada.

Mira también: Junior y Santa Fe se sacan chispas y dejan la Superliga viva para cualquiera

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Liga Betplay

Santa Fe

Bogotá

Barranquilla

Junior

Colombia

Fútbol

Dimayor