La millonada que gana el Independiente Santa Fe tras conquistar la Superliga BetPlay 2026

Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Superliga BetPlay 2026 tras vencer de forma contundente al Junior de Barranquilla en el partido de vuelta disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por 3-0, luego de haber igualado 1-1 en el partido de ida.

Con este resultado, el equipo bogotano cerró la serie con marcador global 4-1 y se quedó con el primer título oficial de la temporada en el fútbol colombiano.

Este título representa la quinta Superliga en la historia del club, consolidando su liderazgo en este certamen dentro del fútbol colombiano.



El esquema de premios económicos de la Superliga y cuánto ganó Santa Fe

La Dimayor reparte premios económicos entre los finalistas de la Superliga BetPlay. Para la edición 2026, el esquema mantenido fue similar al de años anteriores, en el cual se asigna un total de 1.000 millones de pesos colombianos entre los dos equipos finalistas.



De acuerdo con versiones de prensa deportiva, Independiente Santa Fe, como campeón, habría recibido aproximadamente 670 millones de pesos colombianos por consagrarse campeón de la Superliga BetPlay 2026. El subcampeón, Junior de Barranquilla, habría obtenido cerca de 330 millones de pesos por su participación en la final.

Este dinero representa un ingreso adicional importante para el club cardenal en el comienzo de temporada, aportando recursos que pueden ser utilizados para gastos operativos, pago de nóminas, gestión de fichajes y preparación de competencias internacionales.

Sin embargo, según expertos, más allá de la recompensa económica directa por ganar la Superliga, el título representa un impulso deportivo y una consolidación del proyecto del club.

El reconocimiento en la primera competencia oficial del año ofrece al equipo confianza y refuerza la ilusión del cuerpo técnico y de la afición para una temporada que también incluye compromisos en la Liga BetPlay 2026-I.

El técnico Pablo Repetto celebró el logro y destacó el nivel de su plantel, aunque también mencionó que hay aspectos por mejorar de cara a los retos del año.

Además, expertos en deportes mencionan que es necesario comparar el premio de la Superliga con otros ingresos que un club puede obtener en competencias nacionales e internacionales.

Por ejemplo, en la Liga BetPlay 2025-I, Santa Fe también consiguió un premio económico por su título, ya que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) entrega un millón de dólares anuales que se divide entre los dos campeones de liga, resultando en unos 500.000 dólares para cada campeón, lo que equivale a más de 2.000 millones de pesos colombianos.

Este contraste muestra que los premios por torneos nacionales varían bastante según la competencia, la entidad que financia la premiación y la importancia internacional del certamen.

La conquista de la Superliga BetPlay 2026 por parte de Independiente Santa Fe significó un logro deportivo importante para el club, y además un ingreso económico cercano a los 670 millones de pesos colombianos como campeón, dentro del esquema de premios establecido por la Dimayor.

Este aporte financiero se suma a otros ingresos que el club puede recibir por participación en torneos internacionales o por títulos logrados en 2025, reforzando la estabilidad económica y deportiva del equipo para enfrentar la temporada.

