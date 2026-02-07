J Balvin se baja del escenario por complicación de salud; preocupa a sus seguidores

El cantante colombiano J Balvin despertó preocupación entre sus seguidores luego de dar a conocer que atraviesa un problema de salud que lo obligó a tomarse varios días de descanso y a pausar algunos de sus compromisos profesionales.

El artista compartió la situación de manera directa, dejando ver que su estado físico requería reposo y atención, lo que de inmediato generó mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos.

Puedes leer: Esta fue la suerte de J Balvin y Feid en los Grammys 2026: así les fue en sus categorías



J Balvin enfrenta una intoxicación que lo obligó a frenar su agenda

En distintas historias compartidas en Instagram, el intérprete explicó que sufrió una intoxicación, situación que afectó su estado físico y lo obligó a permanecer en reposo. Aunque mencionó el diagnóstico general, evitó dar detalles sobre el origen específico del malestar, dejando abierta la información sobre las causas exactas.



En las grabaciones, Balvin aparece visiblemente debilitado, pero fiel a su estilo cercano y relajado, utilizó el humor para tranquilizar a sus seguidores. En uno de los mensajes comentó que, pese a sentirse mal, “se ve bello”.



Este episodio ocurrió pocos días después de su participación en los Premios Grammy, donde asistió acompañado por su esposa, la modelo Valentina Ferrer. En ese evento público no se evidenciaban señales del problema de salud que posteriormente lo obligó a detener su rutina habitual.

Durante el proceso de recuperación, el artista permanece en su hogar, acompañado por su familia. En algunas publicaciones se observa el respaldo cercano de su esposa y de su entorno más íntimo, quienes se mantienen atentos a su evolución mientras cumple con las recomendaciones médicas.

Publicidad

La situación llevó al cantante a posponer actividades laborales, incluyendo compromisos artísticos y apariciones públicas, con el fin de priorizar su bienestar. Por ahora, el enfoque está puesto en la recuperación total antes de retomar su agenda profesional.

Puedes leer:J Balvin y Valentina Ferrer roban miradas en la alfombra roja de los Grammys 2026

Publicidad

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Miles de mensajes de apoyo inundaron las redes sociales, con palabras de ánimo y deseos de pronta mejoría. Muchos destacaron la transparencia del artista al compartir su estado de salud y mantener informada a su comunidad.

“Recupérate”, “que te mejores”, “como siempre con tu buen sentido del humor”, “descansa y recupérate”, “haz una breve pausa”. Fueros algunos de los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Por el momento, no existe una fecha confirmada para su regreso a los escenarios o a los estudios de grabación. Mientras tanto, J Balvin continúa enfocado en su descanso y recuperación, a la espera de poder volver a sus actividades habituales cuando su estado físico lo permita.

Mira también: Westcol filtra nueva canción de J Balvin en pleno streaming: ¿estrategia o descuido?