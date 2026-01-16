La misión secreta que unió a 'CJ Humano' con J Balvin ante 30 mil personas

El mundo de las redes sociales es impredecible, pero lo que ocurrió entre Julian Prada y J Balvin parece extraído del guion de un videojuego. Todo comenzó con un simple gesto digital: Balvin empezó a seguir a Julian.

La emoción fue inmediata para el equipo creativo, compuesto por Julian y su editor, Rayon. Con la audacia que caracteriza a su personaje, Julian publicó una historia en Instagram con un pantallazo del perfil del cantante, preguntando a sus seguidores: "¿Se imaginan una movie con J Balvin?".

La respuesta no tardó ni tres minutos: "Vamos a hacerlo, ¿qué misión es?", contestó el astro colombiano. Así nació la colaboración que paralizaría las redes.



La premisa era sencilla pero impactante: Balvin debía presentarse en el estadio El Campín, pero su micrófono estaba "perdido". Solo CJ Humano podía resolverlo.



Tras buscarlo por diversos lugares, Julian entró al centro del escenario en pleno show en vivo, entregando el micrófono segundos antes de que el artista iniciara su presentación ante más de 30,000 personas.

Julian describe ese momento como una desconexión total del ruido exterior para enfocarse únicamente en el objetivo, sintiendo la presión de la multitud pero manteniendo el profesionalismo que su pasado atlético le otorgó.

¿Quién es CJ Humano y cómo fueron sus inicios en lo que hace?

Detrás de la icónica camiseta blanca y la pañoleta de CJ de Grand Theft Auto (GTA), se encuentra Julian Prada, un joven cuya vida siempre estuvo ligada al alto rendimiento y la disciplina.

Antes de volverse viral, Julian no era un actor, sino un deportista profesional de downhill que dedicó ocho años de su vida a descender montañas en bicicleta.

Tras una fractura que lo obligó a retirarse, canalizó su energía hacia el atletismo de alto nivel, una formación que hoy explica su asombrosa capacidad física para replicar los movimientos del videojuego sin necesidad de efectos especiales complejos.

El nacimiento de CJ Humano fue, en palabras de Julian, "súper random". Un día, mientras caminaba con su amigo y actual filmmaker, Rayon, este notó el parecido físico de Julian con el protagonista de GTA San Andreas.

Rayon le pidió que actuara como el personaje mientras usaba un filtro de Instagram del juego. Esa primera historia fue la semilla de un proyecto que hoy es su sustento económico.

'CJ Humano', creador de contenido Foto: La Kalle

Los inicios no fueron fáciles. Julian y Rayon pasaron más de un año creando contenido de forma gratuita, equilibrando el proyecto con otros trabajos. Rayon, por ejemplo, trabajaba en discotecas y hacía servicios de transporte para subsistir.

No fue sino hasta junio de 2025 que decidieron aplicar una disciplina rigurosa, lo que disparó su popularidad en apenas dos meses. Hoy en día, cada video es un estudio meticuloso de los movimientos de la versión de PlayStation 2, desde la forma de correr hasta la manera en que el personaje interactúa con los vehículos.

Aunque la "misión" con J Balvin no fue remunerada, Julian la considera un hito invaluable por la exposición mundial que recibió. Sin embargo, Balvin no ha sido el único artista en sumarse al universo de CJ Humano.

El creador destaca su trabajo con Kapo, una colaboración que describe como "brutal" debido a la entrega actoral del cantante.

El éxito ha traído consigo propuestas de todo tipo. Julian y su equipo mantienen un estricto lineamiento ético, rechazando ofertas lucrativas para asegurar que su contenido siga siendo apto para todo público, ya que su audiencia abarca desde niños de 6 años hasta adultos de 50.

