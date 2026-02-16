Publicidad

Farándula  / Blessd rompe el silencio tras presunta infidelidad; borró el mensaje después

Blessd rompe el silencio tras presunta infidelidad; borró el mensaje después

El cantante paisa entregó su versión sobre la supuesta infidelidad a su pareja, Manuela QM; sin embargo, posteriormente borró el mensaje de su TikTok.

Blessd rompe el silencio tras el caso de infidelidad
Blessd rompe el silencio tras presunta infidelidad; borró el mensaje después
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

Tras revelarse una supuesta conversación entre Blessd y una creadora de contenido, el artista paisa decidió usar sus redes sociales para explicar su punto de vista al respecto. De igual forma, la polémica cobró una relevancia debido a que su actual pareja, la influencer Manuela QM, se encuentra en embarazo.

Cabe recordar que todo este tema comenzó cuando un usuario anónimo mostró capturas de pantalla de presuntas conversaciones de WhatsApp datadas en enero de 2026. En dichas imágenes, se observaba al "Bendito" interactuando de manera comprometedora con Angela Val, una creadora de contenido de Pereira.

Puedes leer: Dan a conocer posible infidelidad de Blessd a Manuela QM; chats y fotografía lo evidenciarían

De igual forma, en estas publicaciones se evidenciaron interacciones en Instagram donde el artista supuestamente reaccionó a su físico. Sin embargo, ante la presión de los internautas, Angela Val salió en su propia defensa asegurando que el material fue compartido sin su consentimiento por una expareja suya como un acto de venganza.

¿Qué dijo Blessed con relación a las pruebas de infidelidad?

Blessd utilizó su cuenta de TikTok para publicar un comunicado oficial que, después fue eliminado poco tiempo después. Durante la publicación el artista fue enfático en mencionar que todo lo que se ve en dicho video es falso y que la gente no debe creer en lo que se ve en redes sociales.

Puedes leer: Blessd anunció que será papá con emotiva foto, ¿quién es la mamá del bebé?

"Todo lo que están viendo por ahí, no es real", declaró el cantante en el texto que acompañaba su video. Así mismo, mencionó que cualquier rumor sobre su vida personal tiende a hacerse viral rápidamente y que hay personas que buscan dañarlo en sus mejores momentos: "Entre más bien, más quieren dañarte la vida, sin importar nada te quieren ver caer", pese a esto, todavía el cantante no explicó porque decidió borrar el mensaje de su red social.

Pese al mensaje presentado por Blessd, es sabido que su relación con Manuela QM no es la mejor, en especial porque se conoció que esta dejó de seguir al cantante en Instagram, un gesto que ha sido interpretado por seguidores y medios como una señal clara de ruptura o una crisis profunda debido al material filtrado.

Por otro lado, la opinión pública se encuentra dividida; mientras algunos defienden a la madre de su hijo, otros mencionan un supuesto "karma", recordando rumores pasados sobre el inicio de la relación entre Manuela y el artista y lo ocurrido con La Suprema un tiempo atrás.

