VIDEO: Asociación de Brayan's reacciona a declaraciones de Petro; piden un día festivo

VIDEO: Asociación de Brayan's reacciona a declaraciones de Petro; piden un día festivo

Una ola de indignación y una contundente réplica se desataron en el país luego de que el mandatario Gustavo Petro estigmatizara a los hombres llamados Brayan: "Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayan’s. En todo barrio popular hay uno.

Asociación de Brayans responden a las polémicas declaraciones de Petro
Foto: Redes sociales de El Brayan y Gustavo Petro
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 11:31 a. m.