Diva Jesurum rompe silencio sobre si Yeison Jiménez fue encontrado abrazado a su manager

El 10 de enero de 2026 se convirtió en una fecha grabada a fuego en la historia de la música popular colombiana tras el fatal accidente de la avioneta donde viajaba Yeison Jiménez.

En medio del caos informativo y el luto nacional, una de las versiones más virales y conmovedoras sugería que el equipo de trabajo, en un acto de unión ante lo inevitable, había sido encontrado entrelazado.

Ante esto, la periodista Diva Jessurum, amiga íntima del cantante, decidió enfrentar estas especulaciones para dar claridad a los seguidores del artista.



Jessurum confirmó para el podcast Sinceramente Cris, que, efectivamente, dentro de la narrativa del accidente se mencionó que, debido a un giro de la aeronave, los cuerpos quedaron posicionados de tal manera que parecían estar agarrados o entrelazados entre sí.

"Sí, se dijo eso", admitió la periodista, aunque fue enfática en señalar que la última palabra sobre la ubicación exacta de cada ocupante y su posición final en la cabina recae exclusivamente en el informe oficial de las autoridades forenses y de aeronáutica.

¿El ataúd de Yeison Jiménez en su homenaje en el Movistar Arena estaba vacío?

El misterio no solo rodeó el lugar del impacto, sino que se trasladó al homenaje póstumo en el Movistar Arena. Diversas teorías en redes sociales y medios internacionales cuestionaron si los ataúdes estaban vacíos durante las ceremonias públicas.

Diva Jessurum, quien estuvo presente y fue pieza clave en la organización de los actos religiosos, defendió la veracidad del duelo de la familia.

Para la periodista, la prueba más irrefutable de que los restos del artista estaban allí fue la actitud de su círculo más íntimo.

"Si esos ataúdes estuvieran vacíos, la mamá de Yeison no se hubiera acercado a abrazarlos y Sonia (su esposa) no estuviera al frente hablándoles y llorándoles", sentenció Diva, pidiendo respeto por el dolor de una madre y una esposa que no fingirían tal nivel de devastación.

Mientras la investigación preliminar confirma que la aeronave perdió altura tras el despegue e impactó con el terreno con un ángulo elevado, sin evidencia de fallas en los motores o fuego en vuelo, el público se aferra a la imagen de un equipo que, según los rumores, enfrentó el final sin soltarse de la mano.

El legado de Jiménez, quien ya presentía que no llegaría a viejo, permanece intacto mientras se espera el informe final que despeje las conjeturas sobre sus últimos segundos de vida.

