La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Mamá de universitario muerto en Gachancipá da pistas del responsable: "Lo engañó"

Mamá de universitario muerto en Gachancipá da pistas del responsable: "Lo engañó"

Janeth Martín, madre del joven de 16 años lanzó unas contundentes palabras que darían un giro al caso y apuntarían a "personas cercanas" como responsables del fallecimiento de Cristian Martín.

Mamá de Cristian Martín recibe la noticia de que su hijo apareció sin vida
/ FOTO: Compuesta - tomadas de redes
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Las autoridades avanzan en la investigación sobre el extraño fallecimiento de Cristian Martín, universitario de El Bosque, quien fue encontrado sin vida en Gachancipá, luego de que sus padres alertaran su desaparición el lunes 16 de febrero, cuando salió de su casa en Bogotá hacia la universidad.

La angustia comenzó luego de que el joven, de tan solo 16 años y estudiante de primer semestre de Ciencias y Matemáticas, dejara de responder mensajes y llamadas a su mamá quien, en medio de una corazonada comenzó a alertar a familiares y allegados esperando tener razón de su hijito.

Al llegar la noche del lunes y no tener rastro del joven su mamá decidió revisar su computador, logrando rastrear la ubicación del celular de Cristian el cual mostraba que estaba en el municipio de Gachancipá, hasta donde se dirigieron sus padres yo otros familiares.

Una vez allí el papá del estudiante junto a un tío y con acompañamiento de un policía se dirigieron hacia un cerro de este municipio y siguiendo el rastreo de GPS lograron llegar hasta un punto donde finalmente fue encontrado sin vida el joven.

Mamá de Cristian Martín dice que una persona cercana fue quien le quitó la vida

El momento más triste se dio cuando desde el cerro llamaron a la señora Janeth Martín para confirmarle que su hijito estaba muerto. Esto desvaneció por completo a la mujer quien no dejaba de gritar "encontraron a mi bebé y está muerto".

En medio del dolor la mujer habló con medios de comunicación pidiendo ayuda para que se esclarezca el caso y las autoridades puedan determinar qué fue lo que ocurrió con su hijo que un día antes había salido de casa con toda la motivación por ir a la universidad donde cumplía su sueño de ser profesional.

Y aunque todo hace parte de la investigación la mujer cuestiona una de las hipótesis que indicaría la posibilidad de que el joven haya perdido la vida en medio de un intento de atraco; pues ella considera que hubo manos de personas cercanas en el fallecimiento de su hijo.

Incluso expresó que alguien quien apagó la vida de Cristian no sería alguien lejano y que por el contrario sería alguien muy cercano quien esté detrás de los hechos.

Por otro lado la mujer expresó que su hijo no frecuentaba ese municipio por lo que insiste en que probablemente pudo ser llevado al cerro bajo engaños de alguien que lo conocía y que una vez allí le arrebató la vida.

Otro detalle que reveló la mujer alejaría la hipótesis de atraco ya que dice que su hijito fue encontrado con todas sus pertenencias y que gracias a eso fue que lograron encontrarlo ya que tenía con él el celular.

Entre tanto las autoridades avanzan en la recolección de material que permita descartar o confirmar algunas de las hipótesis.

