Revelan imágenes de levantamiento a estudiante de El Bosque; detalles en el lugar

El lunes 17 de febrero se conocieron imágenes del lugar donde autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo de Cristian Martín, estudiante de la Universidad El Bosque, encontrado sin vida en una zona rural del municipio de Gachancipá, Cundinamarca.

Las fotografías dejan ver un sector boscoso, de difícil acceso, rodeado de vegetación espesa y con caminos irregulares que complicaron el ingreso de los equipos de emergencia.

En las imágenes se observa a personal de la Policía, organismos de socorro y unidades de criminalística descendiendo por una pendiente mientras trasladaban el cuerpo en camilla, cubierto con una sábana blanca. El terreno obligó al uso de cuerdas y apoyo logístico adicional para completar el procedimiento sin poner en riesgo a los rescatistas.



¿Quién era Cristian Martín?

Cristian Esneider Martín era un estudiante de 16 años y cursaba primer semestre en un programa académico relacionado con ciencias exactas. Familiares lo describieron como un joven dedicado a sus estudios y con alto rendimiento académico.



El día de su desaparición salió de su vivienda en el sur de Bogotá con destino a actividades académicas y desde ese momento se perdió contacto con él.

Ante la falta de comunicación, la familia alertó a las autoridades y comenzó una búsqueda que se extendió durante varias horas. Posteriormente, el cuerpo fue localizado en un sector rural alejado de zonas habitadas, lo que generó conmoción tanto en la comunidad educativa como entre los habitantes de la región.

Según información oficial, el cuerpo del joven fue encontrado suspendido de un árbol, un detalle que forma parte del análisis forense. El levantamiento se realizó siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos y la escena quedó bajo custodia mientras avanzaban las diligencias judiciales.

Levantamiento a Cristian Martín estudiante de El Bosque Foto: redes sociales

La Fiscalía adelanta una investigación para establecer con claridad las circunstancias del fallecimiento. Dentro del proceso se incluyen revisiones de cámaras de seguridad, análisis de recorridos, verificación de dispositivos electrónicos y entrevistas con personas cercanas al estudiante.

Asimismo, el lugar donde se produjo el hallazgo se caracteriza por su aislamiento, vegetación cerrada y ausencia de vías pavimentadas. Estas condiciones dificultaron las labores de levantamiento y aumentaron las dudas de familiares sobre cómo el joven llegó hasta ese punto.

Vecinos del sector indicaron que se trata de una zona poco transitada, lo que refuerza la necesidad de esclarecer los hechos paso a paso. La familia solicitó que el caso se investigue sin prejuicios y con total transparencia, con el fin de obtener respuestas claras.

Por su parte, la Universidad El Bosque expresó solidaridad con la familia y pidió respeto por el proceso judicial. Al mismo tiempo, compañeros y docentes manifestaron consternación por lo ocurrido y solicitaron que se conozca toda la verdad.

Mientras avanzan las investigaciones, las imágenes del lugar del levantamiento se convierten en una pieza clave para entender el contexto del hallazgo. El caso sigue en manos de las autoridades, que buscan establecer con precisión qué ocurrió desde la salida del joven de su vivienda hasta el momento en que fue encontrado sin vida.

