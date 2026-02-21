¿Qué hay detrás de la gran nube de humo en Mi Gran Parrilla Boyacense? Revelan causa

El viernes 20 de febrero por la tarde se vivió un momento inquietante en la ciudad de Bogotá debido a un incendio en un restaurante muy conocido llamado Mi Gran Parrilla Boyacense, que está ubicado en la carrera 30 con calle 71, en la zona de Barrios Unidos.

Este lugar es popular por su comida típica cundiboyacense y cuenta con varias sedes en diferentes partes de la ciudad.

Puedes leer: Revelan cómo quedó el reconocido restaurante tras el incendio; establecimiento se pronunció



Todo comenzó hacia las 4:50 de la tarde cuando personas que estaban en el restaurante y quienes pasaban por el sector se dieron cuenta de que salía mucho humo desde el edificio de ocho pisos en el que se encuentra este local. De inmediato, algunas personas que estaban dentro se asustaron porque el humo era muy denso y se extendió rápido por el lugar.



Al ver lo que ocurría, compañeros y clientes evacuaron el edificio. En total, salieron unas 90 personas, entre ellos cerca de 50 comensales que estaban comiendo y alrededor de 40 empleados del restaurante, para ponerse a salvo fuera del sitio. Por suerte, ninguna persona resultó con heridas graves.

Desde varios puntos de la ciudad se pudo ver una densa nube de humo que cubrió parte de la Avenida Carrera 30 y fue tan visible que llegó hasta la estación de TransMilenio Avenida Chile.

Vecinos de la zona y personas que circulaban por las calles cercanas comentaron que el humo se metió incluso en algunos apartamentos y negocios cercanos, lo que provocó preocupación entre quienes viven y trabajan allí.

Al sitio llegaron varias unidades de los Bomberos Oficiales de Bogotá para atender la situación. Los socorristas trabajaron con el apoyo de varios carros extintores, un carro tanque y una máquina con escalera para poder llegar a las zonas más altas del edificio. En total, alrededor de 25 bomberos estuvieron dedicados a controlar el fuego.

Publicidad

Bomberos revelan lo ocurrido en Mi Gran Parrilla Boyacense

De acuerdo con el cabo Miguel Rodríguez, explicó que el incendio no surgió de una falla eléctrica ni de una explosión, sino de uno de los ductos del restaurante. Estos ductos son conductos por donde sale el humo y el vapor cuando se cocina.

Publicidad

Por dentro pueden acumular residuos de grasa de los alimentos que se preparan. Cuando estos residuos se juntan y no se limpia con frecuencia, pueden provocar fuego y generar mucho humo.

Puedes leer: Voraz incendio arrasó con una casa en Kennedy; habría personas dentro de la vivienda

Por esa razón, el humo fue tan espeso y se veía desde lejos. Varias personas que estaban cerca comentaron que parecía que todo el sector estaba lleno de una gran nube gris.

Mientras se atendía la emergencia, las autoridades de tránsito cerraron temporalmente parte de la Carrera 30 porque el humo dificultaba la visibilidad y podía poner en riesgo a los conductores y peatones. Este cierre provocó congestión en la zona, ya que es una vía muy importante para moverse por la ciudad.

Tras varios minutos de trabajo intenso, los bomberos lograron que el fuego fuera controlado alrededor de las 6:30 de la tarde. Posteriormente, el restaurante publicó un comunicado donde agradeció a los bomberos y a las autoridades por la rápida atención y confirmó que nadie resultó lastimado.

También detalló que ahora esperan los informes técnicos para revisar bien el edificio y asegurarse de que todo esté en orden antes de reanudar sus actividades con total seguridad.

Publicidad

Mira también: Cierra uno de los restaurantes más antiguos y queridos de Bogotá; una sede histórica