Voraz incendio arrasó con una casa en Kennedy; habría personas dentro de la vivienda

Un incendio de gran magnitud se registró en la tarde de este jueves en una vivienda ubicada en la carrera 89 con calle 40 sur, en el sector de Patio Bonito, localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. La emergencia se presentó hacia las 4:00 p. m. y obligó a una rápida movilización de unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, así como de personal de la Secretaría de Salud y la Policía.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las llamas se extendieron por varios niveles de una casa de cuatro pisos, lo que generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del barrio.

Puedes leer: Bombero es viral por llamarse Diomedes Díaz y lo cogen de 'parche': "Apagarte más no pude"



Vecinos del sector salieron a la calle al notar la intensidad del fuego y algunos intentaron apoyar con baldes de agua mientras llegaban los equipos especializados. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a varias personas colaborando en medio del caos, tratando de despejar la zona y alertar a quienes se encontraban cerca.

Las autoridades indicaron que, desde los primeros minutos, se activó el protocolo de emergencia para evitar que el fuego se propagara a viviendas contiguas. Las labores se concentraron en controlar las llamas desde distintos frentes, utilizando mangueras de alta presión y equipos de protección. También se acordonó el área para facilitar el trabajo de los rescatistas y prevenir que curiosos se acercaran al punto más crítico.

Uno de los aspectos que más preocupación ha generado es la versión preliminar de que habría personas dentro de la vivienda al momento del incendio. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente y, por ahora, no se ha precisado si había ocupantes ni cuál sería su estado de salud. Equipos de la Secretaría de Salud permanecen en el lugar como medida preventiva, listos para brindar atención en caso de que se presenten personas afectadas por inhalación de humo u otras lesiones.

Publicidad

Puedes leer: Mujer que viajó antes en el avión de Satena que se estrelló habló: “Era viejo y feo”

La Policía también hace presencia en la zona para apoyar el control del tráfico y garantizar el acceso de los vehículos de emergencia. Varias calles del sector fueron cerradas de manera temporal, lo que generó congestión en las vías cercanas, especialmente en la franja horaria de mayor movilidad. Comerciantes y residentes observaron con preocupación cómo las llamas consumían parte de la estructura, mientras los bomberos trabajaban sin pausa.



¿Qué causó el incendio en Kennedy?

Hasta ahora no se ha informado la causa del incendio ni el nivel exacto de afectación en la vivienda. Las autoridades señalaron que, una vez se logre extinguir completamente el fuego, se realizará una inspección técnica para establecer qué originó la emergencia y evaluar los daños.

Publicidad

Vecinos del sector manifestaron que nunca habían visto una situación similar en esa cuadra y que el humo se sintió incluso en manzanas cercanas.