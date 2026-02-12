Famosa modelo colombiana aceptó cargos por lavado de dinero: así presumía sus lujos

Una modelo colombiana se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se trata de Valentina Forero Álvarez, de 33 años y oriunda de Armenia, Quindío, quien fue capturada en noviembre de 2023 en Colombia y extraditada en mayo de 2025.

Ahora, su caso quedó en manos de un tribunal federal, donde enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión.

Forero Álvarez se dedicó durante una etapa de su vida al modelaje, pero según las autoridades estadounidenses, con el tiempo pasó a liderar una organización transnacional dedicada a mover grandes sumas de dinero.



El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que la red que dirigía habría logrado transferir más de 31 millones de dólares a través del sistema financiero de ese país, usando estructuras diseñadas para ocultar el origen de los recursos.

La mujer aceptó el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El fiscal federal Theodore S. Hertzberg explicó que la colombiana organizó un entramado internacional que utilizaba el sistema bancario para darle apariencia legal a los recursos obtenidos por la venta de estupefacientes en el exterior.

En su declaración pública, el funcionario señaló que quienes creen que pueden ocultar este tipo de actividades mediante estructuras complejas o viviendo fuera del país terminarán siendo ubicados y procesados.

En Colombia, el proceso también avanzó por la vía patrimonial. En enero, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 12 bienes que estarían vinculados a la modelo. El paquete de propiedades incluye seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia, Cali, Sevilla y Jamundí. El valor estimado de estos activos ronda los 7.300 millones de pesos.

Modelo Valentina Forero @valentina.foreroalvarez

Según la Fiscalía, esos bienes figuraban a nombre de empresas fachada, familiares y personas cercanas que no podían justificar su capacidad económica para adquirirlos. La entidad sostuvo que se trataba de una maniobra para ocultar la verdadera procedencia del dinero y darle una imagen de legalidad mediante negocios y propiedades registradas a terceros.

Las autoridades estadounidenses también detallaron cómo funcionaba el esquema financiero que lideraba Forero Álvarez. De acuerdo con la investigación, la colombiana coordinaba una red de mensajeros que viajaban desde Colombia a Estados Unidos con visas de turista. Una vez en territorio norteamericano, estas personas recibían instrucciones precisas sobre los movimientos que debían realizar.

Así movía el dinero la modelo Valentina Forero

El procedimiento incluía múltiples retiros de grandes cantidades de efectivo en distintas ciudades del país. Posteriormente, ese dinero era depositado en cuentas bancarias vinculadas a empresas fantasma o a compañías con sede en Estados Unidos que operaban dentro del mercado cambiario no regulado. De esta forma, el dinero circulaba por el sistema financiero sin levantar alertas inmediatas.

Desde el Departamento de Estado se destacó que el desmantelamiento de esta red fue posible gracias a la cooperación entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), agencias federales, autoridades locales y la Fiscalía estadounidense. Para los investigadores, este caso evidencia cómo operan las organizaciones que buscan mover recursos entre países utilizando estructuras empresariales ficticias y personas reclutadas para realizar transacciones.

En este momento, Valentina Forero Álvarez permanece bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos a la espera de que se defina su sentencia. El proceso judicial continúa mientras se revisan los movimientos financieros, las empresas implicadas y los bienes que fueron adquiridos con recursos que ahora están bajo investigación.

#JUDICIAL | A extinción de dominio 12 bienes que serían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez, la mujer que fue extraditada en 2023 a Estados Unidos por blanquear 2.9 millones de dólares a los narcos.

