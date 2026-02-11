Abelardo De La Espriella confiesa por qué no usa carros deportivos: "Me engüesas"

En una entrevista en El Klub de La Kalle, el abogado Abelardo De La Espriella se refirió a un aspecto poco conocido de su vida personal, su relación con los carros. Aunque suele asociarse su nombre con el lujo, aseguró que nunca ha sido un apasionado de los automóviles y que hoy su prioridad es la seguridad y la comodidad.

Durante la conversación, explicó que su elección de vehículo no está relacionada con la velocidad ni con el estatus, sino con las condiciones de protección que necesita en Colombia.

La razón por la que Abelardo De La Espriella dice no a los carros deportivos

De La Espriella señaló que actualmente se moviliza en camionetas Toyota por razones prácticas. “Ahora me toca pura Toyota que eso es lo que aguanta el blindaje”, afirmó, al explicar que este tipo de vehículos se adapta mejor a sus necesidades de seguridad.



Asimismo reveló que lleva varios años sin manejar. “Tengo como 18 años que no manejo”, "Tengo mucha vaina en la cabeza" dijo, aclarando que prefiere ir como pasajero para evitar el estrés del tráfico y poder concentrarse en otras actividades. Según explicó, el carro cumple para él una función de transporte y trabajo, no de entretenimiento.



Aunque hoy se inclina por opciones más funcionales, el abogado recordó que en el pasado tuvo vehículos de alta gama, especialmente cuando vivía fuera de Colombia. “Cuando he vivido fuera tuve un Rolls, tuve un Bentley”, comentó.

Sin embargo, aclaró que estos carros hicieron parte de una etapa específica de su vida y que nunca desarrolló un gusto especial por el mundo automotor. Para él, se trató más de circunstancias que de una afición personal.

Uno de los momentos más comentados de la charla fue cuando explicó por qué no le atraen los carros deportivos. Según dijo, modelos como Ferrari o Lamborghini le resultan incómodos por su baja altura. “Esa vaina va uno sentado en el suelo”, comentó entre risas.

Explicó que este tipo de vehículos le generan molestias físicas, especialmente en la espalda, y que entrar y salir de ellos le resulta poco práctico. Por eso, aseguró que recibir uno de estos carros sería más un problema que un gusto.

Para cerrar el tema, De La Espriella recordó que en el pasado tuvo un Mercedes AMG en Bogotá y aprovechó para hacer una aclaración. “Nunca fue DMG porque es AMG”, dijo, marcando la diferencia entre la marca del vehículo y otros asuntos con los que ha sido relacionado.

Con estas declaraciones en El Klub de La Kalle, el abogado enfatizó que hoy prioriza la seguridad, la comodidad y la funcionalidad por encima del lujo y la velocidad al momento de elegir un vehículo.

