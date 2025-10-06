Autores del crimen de B King y Regio Clown fueron identificados: estos son

En las últimas horas se conoció que la Fiscalía del Estado de México habría identificado a los presuntos responsables del homicidio contra Bayron Sánchez, conocido como B King y Jorge Luis Herrera, Dj Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida el pasado 21 de septiembre en México.

De acuerdo con información del programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, las autoridades desde el 3 de octubre ya saben quiénes cometieron este doble crimen al punto de conocer nombres y apellidos, pero por el momento la información no será revelada para poder adelantar todo el operativo para hacer las detenciones.

Las autoridades comenzaron a hacer esfuerzos para encontrar la identidad de alias el ‘Comandante’, persona que fue mencionada por Regio Clown en un chat con su pareja. Además, las autoridades encontraron la identidad del dueño de la casa donde apareció el carro donde se movilizaron los colombianos.



Al punto que desde medios locales, indican que el crimen de B King y Regio Clown se han presentado captura a siete personas: 4 colombianos, 2 mexicanos y una mujer venezolana, quien la última fue Angie Miller, mujer que tenía una relación cercana con el cantante, pero fue puesta en libertad por falta de pruebas.



¿Por qué se cometió el crimen contra B King y Regio Clown?

La investigación sobre el crimen entre B King y Regio Clown tiene punto de partida desde las actividades que tenían los dos colombianos en México. Dado que varios familiares de los dos no tenían mucha información sobre los motivos para ir a este país, además que varios periodistas mencionan que este homicidio se relacionaría con un tema de estupefacientes.

Por un lado, el periodista mexicano Alex Rodríguez mencionó que el caso estaría relacionado con actividades ilícitas y disputas por territorio, típicas de grupos delincuenciales. “Al parecer, estos estaban haciendo un negocio en un lugar que no debían y por eso les hicieron eso”, explicó.

De igual forma, Carlos Jiménez, destacó que la reunión con el ‘Comandante’ fue la trampa para cometer el crimen contra B King y Regio Clown, debido a que supuestamente los colombianos estaban relacionados con la venta de tusi, droga que es muy frecuentada en lugares de fiestas.

“Las indagatorias de la Fiscalía de México revelan que el homicidio de los colombianos Jorge Herrera y Bayron Sánchez apunta a una venganza por venta de “tu-ci-bi”. La cita con “el comandante” fue el gancho para quitarles la vida.”, mencionó el periodista sobre el crimen de B King y Regio Clown.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han dado una respuesta clara sobre este crimen, pero se espera que en los próximos días les den más información a los familiares de las víctimas.

