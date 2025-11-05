EN VIVO: Audiencia contra agresor de Jaime Esteban Moreno, Estudiante de Los Andes

En la mañana de este miércoles 5 de noviembre dio inicio la audiencia de imputación de cargos en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, capturado por la muerte del joven Jaime Esteban Moreno, quien perdió la vida tras ser víctima de una golpiza en la madrugada del 31 de octubre.

Cabe recordar que hasta el momento, Suárez Ortíz, de 27 años, es el único capturado por los hechos ocurridos en la localidad de Chapinero donde el joven de 20 años, estudiante de Los Andes, perdió la vida luego de ser violentado a golpes por Juan Carlos y otro hombre que es buscado por las autoridades.

Al inicio de la audiencia hubo una solicitud por parte de la Fiscalía que pidió que dicha diligencia fuera privada ya que se expondrá material fílmico en el que se mostrará a la víctima y eso puede ser revictimizante al hacerse público.



Por su parte el abogado defensor de las víctimas se negó a la petición de la Fiscalía argumentando que el proceso debe desarrollarse con todas las garantías y sin ocultar información de interés público.

"Si se habla de preservar las pruebas, tendríamos que bloquear el internet porque están llenos de elementos de prueba. El riesgo de no revictimización no es una de las cuatro causales que habilita la jurisprudencia para hacer las audiencia a puerta cerrada y a las víctimas les asiste el derecho a la justicia, reparación y no repetición. Es un evento que ha congregado la opinión pública, no se le puede negar al país de qué fue lo que ocurrió", dijo Francisco Bernate, abogado del equipo defensor de la familia de Jaime Esteban Moreno.



Audiencia contra Juan Carlos Suárez

La audiencia arrancó con la lectura de hechos en que la Fiscalía narró lo ocurrido en la madrugada del viernes 31 de octubre, desde el momento en que Jaime Esteban Moreno tiene el primer encuentro con sus agresores, la posterior golpiza que recibió luego de irse del bar y su fallecimiento en el hospital, debido al grave estado en que lo dejaron los dos hombres señalados.

Juan Carlos Suárez fue imputado por el delito de homicidio con circunstancia de agravación, en el que la fiscal le explicó en qué consiste dicha conducta en la que detalló que el acusado usa una medida desproporcionada contra la víctima. De igual forma, detalló que de ser hallado culpable podría exponerse a una pena de 480 a 600 meses de cárcel.

