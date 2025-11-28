Preocupación por mamá de Jaime Esteban Moreno tras perder a su hijo: "No se ha parado"

El asesinato de Jaime Esteban Moreno dejó una marca profunda en su familia según su hermano David Moreno, quien dio su testimonio en una entrevista con La FM, afirma que su madre no logra levantarse de la cama desde su muerte.

David describió el estado emocional de su madre: “Es terrible… es el dolor más grande que le he visto a alguien experimentar. Ella casi no se puede parar de la cama, casi no puede dormir. Está con la mente vacía”.

Lee también: " type="text/html" data-cms-ai="0">Hermano de Jaime Esteban Moreno revela cómo entregaron el cuerpo: "Era irreconocible"



El joven fallecido, estudiante de la Universidad de los Andes, fue atacado violentamente en la madrugada del 31 de octubre luego de salir de una fiesta. El hecho generó fuerte impacto nacional por el contexto de los hechos y por la difusión del video de la agresión.



Los familiares resaltan que aún no logran asimilar lo ocurrido. Para ellos, la pérdida va más allá de lo personal, como lo mencionaron en diferentes medios y entrevistas. Además, David afirmó que la ausencia de su hermano ha dejado un vacío inimaginable.

Asimismo, el hermano de Moreno relató que la situación es tan grave que su madre “no se ha parado de la cama”,“Mi mamá sentir que él no está en la casa ha sido lo peor. Mi mamá está en una situación completamente inhumana”.

David Moreno contó que él y su hermano eran muy unidos, compartían muchas cosas y que esa cercanía incrementa el peso de la pérdida.

Publicidad

Para su padre, Jaime Alberto Moreno, el duelo también es difícil, en una entrevista reciente afirmó que la familia está “consternada”, y que aunque han recibido apoyo emocional y comunitario, “todavía no hemos podido procesar lo que sucedió.”

Te puede gustar: Caso de Jaime Moreno daría giro inesperado por estrategia de Juan Carlos Suárez



¿Cómo va el caso de Jaime Esteban Moreno?

Desde que se conoció la muerte de Moreno, las autoridades investigaron a dos jóvenes que fueron capturados como presuntos responsables del homicidio.

Publicidad

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio agravado contra los detenidos, los procedimientos de audiencia ya se encuentran en marcha.

De acuerdo con el informe forense, Moreno recibió golpes en rostro, cráneo y tórax, presentando trauma craneoencefálico y paro cardiorrespiratorio, motivo por el cual falleció en el hospital.

Ante los hechos, la familia pide que se realice una investigación exhaustiva, con pruebas y testimonios completos, y que se proceda con justicia para que el crimen no quede impune.

Por otro lado, el fallecimiento de Moreno impactó en la sociedad debido a la violencia registrada y la difusión de la agresión en video, también por la corta edad del estudiante y su proyecto de vida según sus allegados y compañeros universitarios.

Mira también: Fiscalía destapa lo que en realidad motivó a Juan Carlos Suárez a agredir a Jaime Esteban